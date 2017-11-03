元智電機教授郭文興 創新研發手機防災報警系統

2017年11月03日 13:48 旺報 李侑珊

元智大學電機系教授郭文興(左一)研發團隊。（元智大學提供）

細胞廣播（CBS）是災防報警系統中的重要環節，來自政府機構的示警訊息，如地震、颱風、暴雨等，都可透過行動業者基地台發送此類廣播，即時傳遞到民眾的行動裝置，提高應變時效，而元智大學電機系教授郭文興與業者結合物聯網技術，3C行動載具也可傳遞與接收CBS訊息。

在日前的九二一防災日，政府也積極測試各電信業者CBS的發佈功能，但依照現有技術而言，災害訊息的接受仍限於手機的內建功能，要用各種晶片硬體模組或是第三方軟體收取該訊號並擷取訊息內容，仍是尚待解決的困難課題，因此CBS廣播仍無法普及至沒有手機的使用者，也難以讓各種裝置與系統作出自動化因應。

元智大學電機系郭文興教授與知名無人機廠商航見科技承接國家災害防救中心委托案，研發介接CBS的相關技術，團隊克服技術障礙，成功在各種不同軟硬體環境中，接收行動業者發送的CBS訊息。

郭文興表示，此技術開發的「災防警示系統」，可收取並解譯災害訊息，透過相連的建築物IoT管理技術控制建物的廣播系統，透過跑馬燈字幕、警報器與擴音器警告民眾採取避難動作，增加災防訊息的可得性，空間的安全性，以及機構的應變能力。

郭文興另也提到，團隊也開發「因應CBS作動之無人移動載具」，若發生可能導致載具墜毀的暴雨，或是需要讓出空域的震災與土石流等，都可透過CBS訊息，對無人機飛控系統強制進行控制，令其返航、降落或自動彈出降落傘，降低意外的發生。

這兩項技術將訊息介接至物聯網系統，進一步擴展CBS的效益，讓災防告警的應用更為多元化。這些最新成果都在「2017年台灣災害管理研討會」與各項最新防災技術一同展出。

(旺報)