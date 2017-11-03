亞太盆栽展開幕 國際參訪團大讚媲美京都兼六園

第14屆亞太盆栽與賞石大會3日上午在永靖鄉成美文化園開幕。(謝瓊雲攝)

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創作者楊修的作品「來抓樹精靈」，以紅白造型投射燈與百年榕樹，呈現環保、文化的議題，並可透過QRcode連結網路社群現場互動。(謝瓊雲攝)
創作者羅瑞本的作品：西印度櫻桃樹「狂」(左起)、三角梅「融合」。(謝瓊雲攝)
永靖鄉長詹木根(右起)與成美文化園執行長陳茂嘉在美麗的成美園區中欣賞雅展示盆栽，詹木根表示，永靖鄉是30年前曾是全國賞玩盆栽的起源地。(謝瓊雲攝)

第14屆國際盆栽大會暨亞太盆栽賞石大會將自11月4日起至26日同步在南彰化四地登場，其中亞太盆栽展3日搶先在成美文化園舉辦開幕式，總計在室外園區與幸福大廳展出85組頂級盆栽、雅石，7日起接受一般民眾線上預約免費入內欣賞。

亞太盆景賞石大會創會榮譽主席麥培滿、大會主席陳蒼興、執行長顏明道、永靖鄉長詹木根和來自馬來西亞的國際參訪團都出席開幕式，並在導覽人員引導解說下，欣賞展場的雅石與盆栽創作。

以「融合」為主題的三角梅，「來抓寶可夢」百年榕樹強調環保與文化議題，還可透過智慧手機連結網路社群現場互動，都吸引外籍人士駐足討論，紛紛讚嘆園區之美宛如置身日本兼六園。

成美文化園執行長陳茂嘉表示，永靖是台灣的苗木之鄉，台灣的園藝技術也是舉世聞名，透過國際性亞太盆栽展，讓世界各地園藝大師，實地欣賞品味台灣的園藝之美；為期22天的展覽，前三天園區僅針對特定專業人士開放。

陳茂嘉說，5、6兩日來自全球各地428位園藝大師，將同步蒞臨成美文化園；其中法國、委內瑞拉、德國與韓國的四位園藝技師，將帶來精彩現場演出。除了欣賞盆栽，園區也精心安排各種語言的導覽，以便世界各國的來賓，對於成美文化園在古蹟修復、傳承文化上的努力，有所了解。

陳蒼興指出，亞太盆栽展自1991年在印尼峇里島創立，每兩年一次，在新加坡、日本、港台兩岸三地亞太華人地區巡迴展出，這次結合全國與國際盆栽大展，同步在溪州公園、萬景藝苑、成美文化園和傳世園四地展出，可說是全球規模大的庭園造景樹石展示。

(中時)

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