一帶一路升級版？ 習近平提中俄共建「冰上絲路」

俄羅斯總理梅德韋傑夫（圖左）訪問北京，與大陸國家主席習近平（圖右）商談兩國合作的相關事宜。（圖/中新社）

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中時電子報

據大陸新京報報導，俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）近期出訪北京，於釣魚臺國賓館和大陸國家主席習近平會談，除了祝賀中共十九大順利閉幕，他亦期待俄中雙方，未來在經濟、能源、投資、歐亞經濟聯盟與「一帶一路」建設上，能有更密切的互動和共創雙贏。而習近平也表示，俄羅斯是中國的最大鄰國和戰略合作夥伴，期待加強在能源、裝備製造、農業、航太等領域合作。除既有的「一帶一路」外，兩國應共同開展北極航道開發與合作，打造「冰上絲綢之路」。

所謂的「冰上絲路」，其實就是俗稱的「北極航線」，穿越北極圈與北極海，連接北美、東亞和西歐三大經濟中心的海運路線，符合大陸欲找出能脫離現有經麻六甲海峽航線的願望。中俄未來可能合作的路線，是被俄羅斯國內稱為「北方海航道」的東部航線，大部分航段位於俄羅斯北部，從北歐出發、向東穿過北冰洋巴倫支海、喀拉海、拉普捷夫海、新西伯利亞海和楚科奇海，直到隔開亞洲與美洲大陸的白令海峽。

但新闢航道對於大陸港口和貨運真有實質幫助？中國極地研究中心主任張俠，日前接受媒體採訪時表示，一旦「冰上絲路」開通，大陸沿海只要是從廈門以北港口出發的商船，走北極航道都能享受航程縮短的好處。據張俠的評估，利用北極航道，北美東岸約比傳統航線節省2000-3500海裏；上海以北港口到歐洲西部、北海、波羅的海等港口比傳統航線航程短25%-55%。如果北極航線完全打開，並替代傳統航線，每年將可節省533到1274億美元（約1.6至3.83兆台幣）的國際貿易海運成本。

(中時電子報)

文章來源：習近平：中俄將打造“冰上絲綢之路”

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