港澳生來台就學人數增　義守大學成立香港校友會

2017年11月03日 12:21 旺報 李侑珊

義大香港校友會正式成立。（義守大學提供）

伴隨港澳生來台就讀比例漸增，義守大學正式成立香港校友會，同時也是該校第一個海外校友會，加強港台兩季招生與校友連繫平台。

義守大學10月28日成立香港校友會，並由義守大學校長蕭介夫主持。蕭介夫表示，香港學生到臺灣就讀，義大一直是首選，而校內境外學生來自50多個國家與地區，超過2000人，更列名《泰晤士報》全球最佳大學前２％，多個學院獲得AACSB、IEET等國際認證；蕭介夫祝賀香港校友會的成立，並代表校方授旗給香港校友會及頒發委任證書。

義守大學香港校友會創會會長陳偉雄致詞表示，義大雖然年輕，但進步速度飛快，希望藉此凝聚校友情誼，期待「香港校友會」成為香港最優質的大學校友會社團，他並感謝義大及校友總會的支持；義大校友總會理事長張富美，也到場祝賀，她說此次義大「香港校友會」成立，創造海外義大人的聯繫平台，未來將有更多合作，增進彼此感情。

成立典禮熱鬧隆重，包括駐香港台北經濟文化辦事處組長高銘村、首席副組長許睿宏、台灣各大學香港校友會總會會長與幹部皆受邀出席，在香港方面，邀請到香港中中聯會主席暨培正中學校長譚日旭、香港中中聯會副主席暨基督教香港信義會信義中學校長梁冠芬、道教聯合會青松中學校長吳友強、香港道教聯合會圓玄學院第一中學校長文靜芬、嘉諾撒培德書院校長黃少玲等上百人共襄盛舉。

(旺報)