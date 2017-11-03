3小時激烈討論 新北第6屆「醫療公益獎」名單揭曉

2017年11月03日 14:30 中時 葉書宏

新北市第6屆「醫療公益獎」今（3日）揭曉。（葉書宏攝）

新北市衛生局副局長許朝程致詞。（葉書宏攝）

新北市第6屆「醫療公益獎」名單揭曉，衛生局副局長許朝程致詞說明。（葉書宏攝）

新北市第6屆「醫療公益獎」今（3日）揭曉，14位評審歷經3小時激辯，從55位名單中選出25位得獎者，市長朱立倫5日將親自頒獎表揚。評審之一淡水馬偕醫院長葉宏一指出，評選過程辛苦卻是享受，是甜蜜的負擔。

衛生局指出，方凱企、周少鈞、林水龍、林威宏、胡朝榮、陳俊明、葉倩妤、甄瑞興、劉珣瑛、蔡光超獲得醫療公益獎醫療貢獻獎；林家瑋、柯毓麟、賴鴻政獲得醫療教育研究獎；王興萬、張恒嘉獲得醫療特殊奉獻獎。

江秀玲、吳晶惠、李泰誠、廖原賢、蔡淑敏、錢信德、蘇千玲獲得醫事服務貢獻獎；謝文祥、范紀鎮獲得醫事教育研究獎：王敦仁獲得醫事特殊奉獻獎。

衛生局副局長許朝程表示，活動從101年至今邁入第6屆，選拔出醫療服務、教學研究、熱心公益、義診等優秀人員；共有醫療貢獻獎、醫療教育研究獎及醫療特殊奉獻獎等3大獎項，去年將所有醫事人員納入評選對象，增加醫事服務貢獻獎、醫事教育研究獎及醫事特殊奉獻獎，護理師及藥師因人數眾多，獨立辦理選拔。

許朝程指出，全市有54家醫院、3千餘家診所、8800名醫師及4500多位醫事人員（不含護產人員及藥事人員），包括物理治療師、心理師、放射師及醫檢師與營養師，共同為近400萬的市民健康把關，提供好的服務。

葉宏一指出，第3次擔任評審委員，過程中相當辛苦，至今仍認為是種享受，是甜蜜的負擔。

(中時)