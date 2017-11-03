兩人會談「超時」 吳敦義給賴清德4建議

2017年11月03日 12:34 中時 陳彥宇 、 鄭任南

賴清德（右）表示，吳敦義（左）特別提醒他台中火力發電廠造成的空氣汙染對中部居民的健康影響很大，會研商解決的辦法。（鄭任南攝）

行政院長賴清德今拜會國民黨主席吳敦義，兩人會談逾1小時，氣氛看似融洽。賴會後受訪指出，吳針對政府當前施政給了四項建議，包括無私推動政務、高雄市205兵工廠搬遷事宜、解決大台中空汙問題、台中捷運延伸南投，以及政府應力求兩岸和平穩定發展。

賴清德說，他今天來向「吳前行政院長」請益，同時感謝吳敦義在擔任行政院長任內對台南市的大力支持；很多人可能認為，因兩人黨籍不同，所以他會到處碰壁，但實際上不是如此。像是台南市美術館、會展中心興建，以及永康砲校遷移至關廟等，都在吳大力支持下，才能一步步發展至今。

吳敦義則說，賴清德特別提到，「希望107年總預算能順利付委」，這些建議他會盡最大可能來協助、接洽國民黨團，希望能協助推展國家進步發展與人民福祉。

賴清德並強調，他過去推動小型工程款改革時，遭遇到許多困難，但獲得吳敦義在行政院會上的公開支持與鼓勵，要求他必須堅持下去，「這些點點滴滴我都放在心上，也一直很感謝」。

除了提出地方發展的建議，賴清德表示，吳敦義也提及兩岸關係，希望兩岸要力求和平，因為兩岸穩健發展對台灣、中國，以及區域和平都很有幫助。

「賴吳會」會談時間原訂1小時，兩人實際上談了近1小時15分，明顯「超時」。賴清德說，很感謝吳敦義坦然地給他許多指教，行政院將來也會推動落實，希望國家持續進步。

(中時)