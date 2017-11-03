中華男足再添混血小王子 甜甜圈弟沈子貴卡達會合

2017年11月03日 12:34 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

沈子貴（Will Donkin）在水晶宮官網的個人頁面。（水晶宮官網翻攝）

儘管華裔好手周定洋的入籍協商卡關，中華男足3日抵達卡達，已有「混血小王子」加入行列！年僅17歲、效力於英超水晶宮U18的「甜甜圈弟」沈子貴（Will Donkin），從倫敦飛到杜哈與中華隊會合，並靦腆的用中文向隊友們打招呼。

沈子貴的父親是英國人，母親是台灣人，過去曾待過倫敦豪門切爾西的青訓系統，今年加入另一支倫敦俱樂部水晶宮。由於他的母親與中華足協聯繫，很快就完成中華民國的護照辦理，能夠代表台灣出賽。

足協原本規畫先讓沈子貴參加4日起在新竹開踢的亞青U19小組賽，但中華男足英籍教頭（Gary White）看上其潛力，直接拉他到這次於卡達的集訓營報到。

「這次我們徵召了效力水晶宮青年隊的Will Donkin，他可以踢攻擊中場或邊中場，我們會看看他能夠扮演什麼角色。」懷特表示，他就是希望透過這次的集訓營，找出各個位置的合適人選，一如「足球貴公子」陳昌源（夏維耶）引退，就是要有人能夠頂上他的位置。

中華男足抵達卡達，準備展開為期10天的移地訓練。（中華足協提供）

中華男足在2日下午從桃園機場出發，中間於越南胡志明市轉機，於當地凌晨12時抵達杜哈機場。球員們經長途飛行都面露疲態，懷特在簡單報告行程後，就讓球員解散休息，為往後9天訓練做準備。

中華男足預計3日展開首次訓練課程，體能教練John Phillips、隊醫陳正倫及物理治療師Taesoo Kim，將針對每位選手進行健康檢查，以確保球員身體是否健康無虞，能夠百分之百投入接下來的訓練。

(中時電子報)