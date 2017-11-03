不滿兩段式左轉 機車族「轉圈圈」今延燒桃園

台灣機車路權促進會號召機車族今晚6點半號集結桃園區中山、國際路口「待轉大富翁」。(翻攝自臉書)

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中時

台灣機車路權促進會「遍地開花」在各地發起「待轉大富翁」活動，抗議機車兩段式左轉規定，今晚6點半號召機車族集結桃園區中山、國際路口，以「繞圈圈」方式不停兩段式左轉表達訴求，因適逢上下班尖峰時間，桃園市交通大隊嚴正以待，將全程蒐證、疏導，若不服從指揮將依法開罰最高1800元罰鍰。

台灣機車路權促進會為爭取機車路權，於台北、高雄等地號召機車騎士，以形同「繞圈圈」方式，不斷的兩段式左轉騎車，表達機車騎士爭取左轉權利。台灣機車路權促進會在粉絲頁上號召，並聲明要用實際行動，讓全體用路人看看沒有任何路口淨空定義的兩段式左轉，到底能不能讓交通問題得到解決、到底是不是安全的交通政策，強調不是「刁民」，只是希望這個社會能夠進步。

桃園市警局交通警察大隊對此表示，尊重民眾表達意見及爭取權益的訴求，但希望民眾能以更理性、平和及不損及一般大眾用路權益的方法執行。如民眾對於設置兩段式標誌路口或道路工程有不同意見，可向道路主管機關反映，評估是否繼續維持設置，不要動輒採取影響交通方式來表達，增加自身及他人行車危險。

交大指出，活動期間正值下班時間，且活動號召地點正好是省道台1線，本來就車多擁擠，如多部機車聚集未散，更將導致車潮擁塞，強調警方將全程蒐證並派員到場指揮、疏導，駕駛人若不服從指揮或稽查，可依道路交通管理處罰條例第60條第2項第1款，開罰900元以上、1800元以下罰鍰。

(中時)

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