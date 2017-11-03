翁山蘇姬終出面　孟加拉難民營成人球聚集地

2017年11月03日 12:50 中時電子報 何宜玲

緬甸自8月底以來爆發了羅興亞危機，至今超過60萬人逃往孟加拉尋求庇護，外媒一直解讀翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)對羅興亞人進行種族清洗，以軍隊鎮壓、攻擊當地居民，遭到國際社會大肆批評。受到外界強烈撻伐的翁山蘇姬自此以來始終沒有正視該問題，直到現在才首次到訪若開邦(Rakhine State)進行一整天的慰問行程，但是這為時已晚的友善動作並沒有讓爭議平息，羅興亞事件落幕恐怕還需要一段時間。

根據CNN報導，前諾貝爾和平獎得主、緬甸實質領導人翁山蘇姬近幾月以來因為羅興亞難民危機備受國際社會和媒體責難，深陷泥淖的她日前還因此取消出席聯合國大會，對於外媒攻擊她對羅興亞進行種族清洗的說法，避而不談。但是此舉也讓外界質疑她過去民主鬥士的身分不斷加劇，即使她現在站出來面對羅興亞難民了，恐怕一時之間也難以消除輿論對她的負面看法。

截至目前為止，緬甸政府仍然一概否認針對若開邦當地羅興亞人進行武裝暴力攻擊，聲稱緬甸軍隊只是在保護無辜的平民百姓、對抗恐怖份子的極端行為。

緬甸若開邦北部孟都(Maungdaw)是爆發羅興亞武裝衝突的地點之一。(圖/美聯社)

羅興亞穆斯林成為全世界最受迫害的一群人。緬甸佛教徒認為他們是孟加拉人，但是孟加拉並不承認他們，依舊把他們當成緬甸人，成為大批國際人球。事實上，幾十年來這群人已經在兩國邊境形成數量龐大的難民營區，失去國籍的他們在邊境流浪成為無奈的宿命。

上個月，孟加拉政府宣布將在邊境加蓋幅員廣闊的難民營區，以容納多達80萬名來自羅興亞的難民，但是孟加拉部長也警告緬甸政府盡快想辦法解決這群無家可歸的流浪人潮。

法新社報導，這是翁山蘇姬自上任以來第一次造訪若開邦北部。緬甸政府發言人佐泰(Zaw Htay)說，翁山蘇姬將前往若開邦衝突的發生地點孟都(Maungdaw)和布帝洞(Buthiduang)進行拜訪。

(中時電子報)