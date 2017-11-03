漂白詐騙款轉匯大陸 「水房」1 年洗錢8800萬

2017年11月03日 12:47 中時 萬于甄

台南市刑大科偵隊破獲以36歲曾姓嫌犯為首的洗錢集團，其自去年1月起經營洗錢「水房」，以人頭帳號、包裹、面交等方式收受匯款，幫忙「漂洗」全台詐騙集團贓款，經手8800多萬，警方2日兵分15處帶回曾嫌及10名涉案人，3日訊後依詐欺、洗錢防制及銀行法等罪嫌移送法辦。

警方指出，曾嫌在台灣收受詐騙集團車手匯款後，與地下匯兌業者配合，由業者幫忙換算成人民幣後，利用台商在大陸開設的金融人頭帳戶，轉匯相對的人民幣給大陸地區的詐騙集團，完成洗錢的程序。

警方2日破獲以曾嫌為首的詐騙洗錢水房，查扣相關人頭帳戶、隨身碟、手機等證物。（萬于甄翻攝）

該集團洗錢水房設在台中，曾嫌從去年1月開始營運至今年9月，利用7個帳戶洗錢，「洗」過的金額超過8800多萬，單筆最高金額為191萬；為避免遭警方查緝，地下匯兌業者利用服飾店、紡織業、機械業等，在大陸經商的公司行號為掩護，以合法掩護非法，層層轉匯。

警方2日持搜索票兵分15路，在台北、新北、台中、彰化、高雄等地清查，帶回曾嫌及10名涉案人，其中包括詐騙集團車手頭、協助轉匯至大陸的台商等；警方逮捕曾嫌時，也在其手機通訊軟體微信上，發現2通來自台中客運領取包裹的訊息，清點後查獲約65萬的詐騙匯款。

台南市刑大科偵隊歷時半年的蒐證、跟監，2日會同南市刑大偵七隊、玉井分局、第四、五分局及新竹縣政府警察局刑事警察大隊等，由台南地檢署檢察官何珩禎指揮偵辦，查扣涉案帳戶、筆電、隨身碟、手機及85萬元現金等，3日訊後依法將曾嫌及其他10名嫌犯移送法辦。

(中時)