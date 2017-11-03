嗆「出來輸贏」 男糾兄弟追砍情敵

警方將涉嫌毆打情敵的周姓主嫌等8人移送法辦。（李其樺翻攝）

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警方從周嫌等人住處起出10支棍棒、3把空氣槍和1枚信號彈等證物。（李其樺翻攝）
警方將涉嫌毆打情敵的周姓主嫌等8人移送法辦。（李其樺翻攝）

基隆市周姓男子不滿前女友和張男交往，日前打電話嗆對方「出來輸贏」，叫來7名友人分持棍棒、空氣槍在大街上追砍被害人，有如電影《古惑仔》情節上演，所幸警方快打部隊到場，阻止事端擴大，被害人被打得渾身是傷送醫，警方於前（1）日將周嫌等8人拘捕到案。

警方表示，主嫌周男（21歲）和被害人張男（21歲）為舊識，周男疑似不滿分手的前女友與張男交往，上月26日兩人在電話中激烈爭吵，互嗆「出來輸贏」，晚間7時許雙方約在基隆市源遠路某處談判。

當天周嫌烙了7名友人分乘3輛車到場，張男僅帶一名友人陪同赴約，周嫌等人見到張男，不由分說，拿出棍棒、空氣槍追打張男，張男友人見情勢不妙，丟下張男先跑，張男跑得較慢，遭周嫌等人瘋狂圍毆，直到民眾報警，警方數十名快打部隊到場及時壓制周嫌等人，依社維法送辦。

被害人全身被毆打成傷，頭部腦震盪及背部有數條長達10公分撕裂傷，疑似為棍棒毆打造成，另外雙腳膝蓋也遭空氣槍射傷，所幸沒有大礙。

案發後警方向基隆地院申請拘票，前（1）天兵分四路，將周姓主嫌等8人全部拘提到案，並從犯嫌住處查獲查獲犯案用3把空氣手槍、10支棍棒及1枚信號彈等證物。

周嫌等8人全部坦承犯行，警方訊後依殺人未遂、傷害、妨害自由等罪移送基隆地檢署偵辦。

(中時)

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