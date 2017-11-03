按讚收回只是小兒科！前女友5大討人厭罪狀

2017年11月03日 13:00 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

有完沒完？前女友5大惹人厭行為。(圖/DailyView網路溫度計提供）

對許多現任女友來說，前女友就像一個陰魂不散的存在，「壁虎」型前女友分手後還懂得斷尾、避嫌，要是走衰運碰上地表僅次「小強」的難纏前女友，天呀～那已經不是男友懂不懂女友心而已，而是恐掀起一場「女人為難女人」的大戰。DailyView運用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，羅列前女友最討人厭的5大罪狀。

5.不小心按讚又立刻收回

真的傻眼貓咪！這種舉動到底存何居心呢？是想來關切自己跟男友感情近況嗎？還是較量顏值呢？天呀～光這個臉書通知就足夠讓現任女友煩惱一天了！畢竟前後任關係敏感，這種不經意的小動作確實令人匪夷所思，因此建議手殘按讚的前女友，乾脆連讚都不要了，大方打招呼就好，否則退讚不僅惹人疑竇，還會產生不大器印象。

至於現任女友也別掛心啦，反正這問題永遠不會有答案，倒不如專心經營社群平台，大方在塗鴉牆上曬愛，反正要看，就給她看個夠嘛！

4.到處講現任女友壞話

關於這點，無疑是前女友口德問題。如果她這麼不懂做人道理，成天像三姑六婆一樣造謠、道聽塗說，真的只會讓人覺得跟你男友分手不是沒有原因。且前女友越是這樣，越能突顯現任女友的好，足以好到讓她備感威脅，所以才四處用惡意言語中傷你，甚至做出人身攻擊。

另外，此舉亦能強化你跟男友穩固的關係，所以真的不用太擔心！除非你男友不力挺、也不幫忙澄清，甚至要你別跟她計較（當然不是要他去叫囂，而是至少表達立場）...如果是這樣，真的勸你別淌這兩個幼稚鬼渾水了。

3.一直傳東傳西給男友

對於這種白目行為，我們可以直接歸類為該吃藥啦！因為這麼想分享自拍照，何不上傳臉書給全球網友看看就好了，非得傳給舊情人不可？況且有些照片嘟嘴裝可愛、咬下唇、小露乳溝，我的天啊～想復位企圖也太明顯了吧！擺明想來硬的！超值得給前女友一鍵封鎖！

不僅如此，有些前女友還會傳過去和你男友的甜蜜舊照、專屬彼此的定情歌曲、關於愛情的文章、影片過來，或是和你男友碰面時，直接奪走手機自拍...種種鳩佔鵲巢的行為著實令人討厭！雖然正宮們真的沒什麼好怕，只是對於這種「人不要臉天下無敵」的人還是多少感到礙眼。

2.頻約你男人吃飯、談心

都分手了到底還有什麼好說？想談心？你沒朋友嗎？況且還只約男友，不約現任女友，迴避成這樣真叫人不多想也難！而且咱們研判，這種女生平常一定不懂的尊重人，也就是己所不欲卻施於人的那種，做任何事自爽就好，仗著自己跟你男友相愛過，很了解彼此，就以為有充分理由狂找舊愛講悄悄話，真的很讓人反感！

不過，假如你男友還不懂得拒絕，老跟前女友一搭一唱，甚至瞞著你跟對方出去，那麼他問題也很大，老話一句～快跟他說掰掰吧！

1.自詡為男友家人

拜託～別再玷污「家人」這2個字了，明明是個溫暖的詞，怎麼會被前女友這種事給徹底臭掉了呢！而且你這樣說，是有經過舊愛祖先同意嗎？沒過門就想現賺一整個家族呀？想得美！

況且，就算前女友再熟悉你男友都不該強調這件事，否則就跟踩場、勾勾纏沒兩樣了。而且關心是能夠有限度、有距離的，別把事情弄得這麼複雜，搞得好像是現任女友介入感情一樣！

說到這男友們也聽好！如果你深愛現任女友，請把界線劃分清楚，別讓另一半有冤難伸、裡外不是人，那是很痛苦的！別忘了談戀愛就是要開心呀！不是嗎？

(中時電子報)