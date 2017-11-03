林美珠傳罹患乳癌 勞動部：請給她隱私

2017年11月03日 13:00 中時 洪安怡 、中時電子報／ 李函縈 、中時電子報／

由於正值《勞基法》修法之際，勞動部長林美珠卻告假立法院衛環委員會，遭立委李彥秀批評神隱。名嘴周玉蔻昨（2）日於臉書上爆料，林美珠疑似患有乳癌住院診治中，形容林美珠身心皆受煎熬挑戰。林美珠幕僚回應，部長已經回到工作崗位上繼續處理公務，勞動部的運作不會受影響。

勞動部上周六舉行第44屆國際技能競賽頒獎典禮，原定林美珠將親自出席頒獎，但卻突然臨時缺席，當時勞動部回應，部長因私人因素請假一周，不克出席。而本周二（10月31日）立法院院會時，林美珠依舊上台備詢，看不出有異樣，當天下午，勞動部便宣布了《勞基法》修正草案。

昨(3日)立法院衛環委員會邀請勞動部進行《勞基法》修正草案的相關報告，林美珠再度以家中有事等私人因素為由請假，立委李彥秀上台就批，《勞基法》正值修法期間，總統蔡英文出國，勞動部長林美珠也請假，批評部長別再當神隱少女。

由於外界不斷有林美珠生病的訊息傳出，媒體曾私下詢問衛環委員會召委蔣萬安，林美珠是否因病告假？蔣萬安一臉為難，只強調是私人因素合理請假，其原因不便透露。

不料，昨(2日)晚周玉蔻於臉書上爆料，林美珠疑似患有乳癌，二度住院治療，才因此無法出席立院報告，她指出，很多民進黨立委和內閣首長都知情此事，還私下央求她不要公開報導此事，以免觸及部長心情及隱私。

周玉蔻指出，雖然自己在普吉島度假，但很替林美珠不捨，而李彥秀若知道林美珠手術治療後立即回到工作崗位，傷囗尚未痊癒又遵醫囑，再度返回醫院療養，應該就不會如此苛責林美珠了。

林美珠幕僚私下表示，謝謝各界關心，部長已經回到工作崗位上，繼續處理公務，勞動部的運作不會被影響，之後也會遵照醫囑，繼續回診治療，希望外界尊重部長，給予空間讓她保有隱私。

(中時)