汪峰公司偷拍雙宋婚禮 章子怡委屈開腔了

2017年11月03日 12:53 中時電子報 蔡曉婷

韓國「雙宋CP」宋仲基、宋慧喬上月底完成婚禮，雖兩人事前早說好不受訪，卻被汪峰創立的大陸媒體《碎樂娛樂》全程直播，而受邀現身的章子怡也因此成為眾矢之的。今(3日)章子怡接受大陸媒體專訪，透露自己是回國後才知道有這連串風波，她委屈澄清偷拍之事和她夫妻倆無關，並對此已向宋慧喬致歉。

宋慧喬（喬妹）因《一代宗師》、《太平輪》電影和章子怡結為好友，上月底與宋仲基的甜蜜婚禮，喬妹更是親自邀章子怡出席，可見雙姝好交情，豈料卻因章子怡丈夫所投資的娛樂公司全程直播婚禮，使章子怡挨譙「裡應外合」，對此，據《新浪娛樂》報導，章子怡開腔表示自己是回國後才知道這件事，「但我和我丈夫事前完全不知情，他在半年前就將所有營運業務交給了CEO。」

章子怡強調，若他們夫妻有人早知道會有這事，一定會在事前要求停止「這種不光彩的行為」，為雙宋夫妻帶來困擾，汪峰已嚴厲指責執行這專案的CEO，並要求嚴懲相關人士，而章子怡方面已主動向喬妹跟宋仲基致歉，「我非常難過和憤怒，本來是件好事，卻被節外生枝！我也發了短訊給喬妹，表達我們夫妻倆的歉意，其實我心裡很委屈。」

章子怡說，自己參加過的婚禮不多，這回因跟喬妹有很深的情誼，才決定到首爾替對方送上祝福，參加婚禮的過程中也為喬妹找到幸福而開心，她所觀察到的都是宋仲基對喬妹種種貼心、溫暖的細節，雖然男方年紀較小，但相當疼愛喬妹，章子怡表示：「這簡簡單單的一切，卻讓我特別感動！」

(中時電子報)