汪峰公司偷拍雙宋婚禮 章子怡委屈開腔了

章子怡參加雙宋婚禮，卻因老公汪峰公司涉及偷拍，挨網友圍剿。（圖／取自稀土部隊、汪峰微博）

友善列印
中時電子報

韓國「雙宋CP」宋仲基、宋慧喬上月底完成婚禮，雖兩人事前早說好不受訪，卻被汪峰創立的大陸媒體《碎樂娛樂》全程直播，而受邀現身的章子怡也因此成為眾矢之的。今(3日)章子怡接受大陸媒體專訪，透露自己是回國後才知道有這連串風波，她委屈澄清偷拍之事和她夫妻倆無關，並對此已向宋慧喬致歉。

宋慧喬（喬妹）因《一代宗師》、《太平輪》電影和章子怡結為好友，上月底與宋仲基的甜蜜婚禮，喬妹更是親自邀章子怡出席，可見雙姝好交情，豈料卻因章子怡丈夫所投資的娛樂公司全程直播婚禮，使章子怡挨譙「裡應外合」，對此，據《新浪娛樂》報導，章子怡開腔表示自己是回國後才知道這件事，「但我和我丈夫事前完全不知情，他在半年前就將所有營運業務交給了CEO。」

章子怡強調，若他們夫妻有人早知道會有這事，一定會在事前要求停止「這種不光彩的行為」，為雙宋夫妻帶來困擾，汪峰已嚴厲指責執行這專案的CEO，並要求嚴懲相關人士，而章子怡方面已主動向喬妹跟宋仲基致歉，「我非常難過和憤怒，本來是件好事，卻被節外生枝！我也發了短訊給喬妹，表達我們夫妻倆的歉意，其實我心裡很委屈。」

章子怡說，自己參加過的婚禮不多，這回因跟喬妹有很深的情誼，才決定到首爾替對方送上祝福，參加婚禮的過程中也為喬妹找到幸福而開心，她所觀察到的都是宋仲基對喬妹種種貼心、溫暖的細節，雖然男方年紀較小，但相當疼愛喬妹，章子怡表示：「這簡簡單單的一切，卻讓我特別感動！」

(中時電子報)

台灣「婚姻法」害死最多人 名嘴… 傳1.2億入袋 周杰倫續任《新歌聲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。