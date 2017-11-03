蜘蛛大盜偷180萬落網 栽在1滴血

中正二分局轄區發生蜘蛛大盜住宅竊案，警方清查出犯竊出沒現場照片。〔謝明俊翻攝〕

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中正二分局轄區發生蜘蛛大盜住宅竊案，警方清查出犯竊出沒現場照片。〔謝明俊翻攝〕

北市中正區汀洲路一間頂樓加蓋民宅，日前遭蜘蛛大盜闖入竊走高達180 萬元現金及名錶等高價財物，轄區中正二分局偵查隊會同市刑大七隊展開追查，查出孫姓、施姓兩名住宅慣竊涉案，2日趁孫嫌到博愛路台北地檢署開庭時，予以拘捕到案，並隨後趕赴新北市中和區逮捕施嫌。警方清查，孫嫌是專門攀爬大樓入侵住宅行竊的蜘蛛大盜 ，目前查出他涉及中和區另2起重大住宅竊盜，正全力偵辦中。

今年１０月上旬，北市汀洲路３段翁姓民眾頂樓加蓋住所，遭蜘蛛大盜由隔鄰大樓攀爬入侵，竊走１８０萬元現金，以及多只名貴手錶等貴重財物，轄區中正二分局偵查隊幹員及鑑識人員前往現場勘驗，採獲含有可疑血液樣本，經送驗比對出竊嫌正是有多次毒品、竊盜前科的蜘蛛大盜孫嫌，中正二分局偵查隊第１隊，於是會同專精偵辦竊盜集團的台市刑大七隊第３小隊合組專案。

警方歷經多日布線查訪監控，發現孫嫌都與另一施姓嫌犯合夥作案，對２嫌展開密集監控，２日警方尾隨跟監孫嫌，發現孫嫌因涉毒品案，由女友陪同前往博愛路台北地檢署開庭，警方不動聲色緊盯，待孫嫌開完庭後立即上前逮捕，起獲ＬＶ名包、蘋果手機、江詩丹頓手錶等證物，隨後再前往新北市中和區逮捕施嫌。

警方發現，９８年間，新北市中和區曾有２起重大住宅竊案，現場都採獲孫嫌遺留下來的ＤＮＡ樣本，警方推斷孫嫌涉及這２起案件，並懷疑他犯案不止於此，正全力清查中。

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(中時)

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