身心障礙工坊 做手工皂助老人到宅沐浴

2017年11月03日 13:20 中時 廖肇祥

愚人不作夢工作坊訓練身心障礙者製作手工皂禮盒，民眾認購，也幫助到重癱老人沐浴服務。（廖肇祥攝）

身心障礙的孩子也能幫助重癱老人，愚人之友基金會成立「愚人不作夢工作坊」，教導身心障礙者做手工皂，民眾認購的沐浴禮盒，將送到偏鄉重癱老人家中，結合到宅沐浴車，讓重癱老人在家也能洗個舒服的澡。

愚人之友基金會稱呼輔導的身心障礙大孩子為「慢慢寶貝」，他們渴望能透過自己的力量賺取收入，減輕家中的負擔，而非依賴捐款的協助，因此社工開創了「愚人不作夢工作坊」，在作業輔導員的引領下，慢慢學習工作技能，生活也能早日自立，而手工精油皂是慢慢寶貝們最受歡迎的公益商品。

在富邦慈善基金會的贊助下，工作坊研發了「澎澎花園沐浴禮盒」，內含紅粉佳人─玫瑰花瓣皂、綠野仙蹤─香茅皂，不含人工色素，使用埔里花卉中心無毒栽培的食用玫瑰花瓣入皂，搭配慢慢寶貝手作純棉毛巾狗偶，讓沐浴者享受芳香療癒的放鬆感。

而工作坊也看見了偏遠地區重癱老人的需求，全身癱瘓的老人因無法起身，洗澡沐浴必須他人從旁協助，到宅沐浴車及社工幫助此類家庭解決難題，如果老人能享用天然手工皂，更能保養他們脆弱的肌膚，因此工作坊舉辦了「享沐浴、做公益、送花香、到偏鄉」活動。

即日起民眾認購澎澎花園沐浴禮盒，透過沐浴車到宅服務，沐浴禮盒將送到偏鄉重癱老人家中，社工督導蔣桂花表示，身心障礙孩子自助、也能助人，希望各界協助認購，提供慢慢寶貝工作收入，也幫助重癱老人。

訂購電話：（049）2424235 工作坊地址：埔里鎮殘福大樓身心障礙者日間作業服務中心。

(中時)