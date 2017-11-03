打破多年政治局常委兼任慣例 陳希出掌中共黨校

2017年11月03日 13:05 中時電子報 李靖棠

據北京日報報導，中共十九大會議落幕後，新入選政治局委員的陳希，在接任中央組織部部長一職後，今日又傳出接替退休的前常委劉雲山，成為新一屆中共中央黨校校長。此一命令看似平淡無奇，但事實上，從1989年喬石接任黨校校長開始，中共黨校校長一職多年來都是由政治局常委兼任，包含胡錦濤、曾慶紅和習近平等都曾兼管黨校。外界本預測，黨校校長一職會由主管黨建及意識形態工作、新任常委王滬寧接任，此人事任命確實打破過去的常規。

現年64歲的陳希，福建莆田人，畢業於清華大學化學工程系碩士班。1982年從清華大學校團委副書記做起，並在化工系兼任教職，曾被選為美國史丹佛大學訪問學者。2002年出任清華大學黨委書記（副部長級）6年，期滿調入中央擔任教育部副部長，2010年轉調遼寧省委副書記。從2013年開始，升為正部級的中央組織部常務副部長，直到十九大後，不僅被列入政治局委員名單，也被扶正為中組部部長。

原政治局常委、中共中央黨校校長劉雲山。（圖/新華社）

作為中共中央主辦的培養黨務幹部的最高學府，中央黨校前身為，位於江西瑞金的馬克思共產主義學校，首任校長由張聞天出任、楊尚昆擔任副校長，董必武擔任教育長。隨著長征、對日抗戰和國共內戰，1935年更名為「中共中央黨校」，隨中共中央遷往陝西延安，1948年再次更名為中共中央馬克思列寧學院，並在北京解放後，從河北遷入北京，現校地址位於北京市海澱區大有莊100號。而中組部轄下另有3間幹部學院，分別在上海浦東、井岡山和延安。

(中時電子報)