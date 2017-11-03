長照2.0說明會埔里登場

2017年11月03日 14:24 中時 廖肇祥

埔里鎮公所及行政院中部聯合服務中心11月3日上午於公所三樓會議中心辦理「長照2.0政策說明會」，邀集想要瞭解長照政策的里長、社區發展協會理事長、總幹事、社福團體負責人，並舉辦有獎徵答，讓有興趣的民眾瞭解長照2.0政策內涵。

說明會先由南投縣政府社會及勞動處以及愚人之友基金會，分別針對長照2.0政策及長照實務宣導進行說明，透過意見交流，讓政府瞭解民意需求，也讓地方重要人士及民眾更能了解在本地推動長照服務的內涵及使用管道。

長照2.0推動至今，最先由南投縣財團法人愚人之友社會福利基金會脫穎而出，由埔里鎮出發，建置A-B-C服務網，埔里鎮現為1A-3B-2C的服務體系，目前有A級的愚人之友基金會，B級埔基護理之家、老五老基金會、愚人之友泰安家庭托顧中心，以及C級的埔里泰安、珠仔山長照站，其中泰安長照站更為南投縣首間C級巷弄長照站，並取名為長照柑仔店，提供老人面面俱到的才藝學習、運動養生、照護保健等服務。

行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖表示，南投縣長期缺乏社福資源，衛福部因而建構優質、平價、普及的長照體系，希望能實現在地老化，落實老人健康照護社區化，過去辦理說明會擴建長照資源網，今年進一步將政策說明對象擴及一般大眾，使長照的服務讓民眾「找的到」、「看的到」及「用的到」。

(中時)