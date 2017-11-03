搭乘國泰航空 這樣賺更多會員積分

2017年11月03日 16:22 工商 張佩芬

國泰航空一直致力提升飛行常客計劃—馬可孛羅會的禮遇及服務。以回應會員意見，由2017年12月8日起，所有馬可孛羅會會員凡搭乘國泰航空及國泰港龍航空所有飛行距離區域及指定票價類別的航班，將可賺取更多會籍積分。

此外，綠卡會員續會所需之會籍積分將由100調低至20。以上所有舉措將讓所有會員能更容易延續及提升會籍等級，並繼續享受專屬禮遇，豐富他們的旅遊體驗。

馬可孛羅會會員凡搭乘任何票價類別之超短途及短途的航班，來往香港及台北、上海、日本及印度等熱點，於每航段將可額外賺取5至10會籍積分。而搭乘來往歐美地區的經濟及特選經濟客艙，將額外賺取10至15會籍積分。此外，會員在購買大部分航線的推廣機票時，亦能額外賺取5至20會籍積分。

除了能獲取更多會籍積分外，維持綠卡會籍的門檻亦將降低，讓會員能輕鬆地續享專屬禮遇，如優先辦理登機手續及登機、兌換機場貴賓室獎賞及其他禮遇。

國泰航空常客市務總監李伊婷表示：「我們一直致力為會員進一步提供更多優越禮遇，以確保馬可孛羅會能與時並進，更切合會員的旅遊需要。全新會籍積分給予會員更優越獎賞，豐富他們的旅遊體驗，亦是對會員忠誠擁戴的感謝。」

有關會員積分變動的詳情及細節，可瀏覽馬可孛羅會網頁：

http://www.cathaypacific.com/cx/en_HK/frequent-flyers/about-the-club/club-news.html

(工商)