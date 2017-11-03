安倍決定捐5千萬美元 挺伊凡卡的女性創業基金

2017年11月03日 15:49 中時 黃菁菁

伊凡卡抵日後，先後將她在日本料亭和女性國際會議上演講的照片鋪上Instagram，3日一早還鋪出與安倍的合照。(擷取自伊凡卡IG)

日本首相安倍晉三3日在東京舉行的「女性國際會議WOW！」論壇上致詞表示，將提供5千萬美元給由美國第一千金、美國總統輔佐官伊凡卡(Ivanka Trump)參與設立的支援女性創業家基金。伊凡卡對美國總統川普的政策決定極具影響力，伊凡卡首度訪日，日本也積極地想與伊凡卡建立好關係。

安倍3日在致詞時針對支援女性創業的議題表示，「日本決心要向世界高舉女性活躍的旗幟，並發揮很強的領導力。」、「強烈支持由伊凡卡主導的基金，全球女性們站起來的話，將可解決世界上以貧困為首的各種課題。」

伊凡卡3日在由日本政府主辦的上演講。她強調，「所有女性都是媽媽上班族，無論是每天早晨上班或每天和小孩子在家裡，或是上班和家務兼顧。希望我們的社會，能讓女性們更容易體驗當母親的喜悅，現在正迎接新的開創的道路，且不會對女性職業造成阻礙。這不是光女性的問題，是家族的問題，我們要提高女權，使她們能確實地在現代社會上成功。」

川普的長女伊凡卡2日抵達日本，2日晚間在東京都內的日本料亭品嚐懷石料理與美國駐日大使海格提（William Hagerty）共進晚餐。之後與外務大臣河野太郎、總務大臣野田聖子、厚生勞動大臣加藤勝信、日本首相安倍晉三個別會談。川普預定5日抵日，伊凡卡則預定4日訪美。

伊凡卡抵日後，先後將她在日本料亭和女性國際會議上演講的照片鋪上Instagram，3日一早還鋪出與安倍的合照。

(中時)