冬天來臨！新北長者流感疫苗施打率35％

2017年11月03日 13:31 中時 葉書宏

公費流感疫苗開打1個月，新北市截至11月1日疫苗僅剩15萬餘劑，但65歲以上長者施打率僅35％。（葉書宏翻攝）

公費流感疫苗開打1個月，新北市截至11月1日疫苗僅剩15萬餘劑，但65歲以上長者施打率僅35％；50至64歲民眾更只有11％，相對偏低。面對即將到來的冬天流感流行季，且疫苗接種後需2至4周才能產生足夠的保護力。衛生局呼籲符合公費對象的民眾把握機會儘速施打。

衛生局表示，新北市公費流感疫苗自10月1日開打迄今，疫苗使用率達76％，疫苗僅剩15萬餘劑。雖然各年齡層民眾罹患流感都可能引發重症，但50歲以上成人、嬰幼兒、高風險慢性病患及孕婦等尤須注意，加上中高齡民眾施打率偏低，面對即將到來的流感流行季，凡50歲以上、6個月到高中職或五專一到三年級學生；6個月內嬰兒之父母以及幼兒園或幼托機構專業人員，請儘速完成接種。

衛生局提醒，冬天是流感流行高峰期，將一直持續到明年初。民眾如出現高燒、咳嗽、肌肉痠痛等類流感症狀時，應儘速就醫。相關接種訊息可以利用衛生局首頁的「流感防治」主題專區，或是透過手機搜尋「新北市流感疫苗合約醫療院所動態查詢系統」並透過定位功能查詢地址與服務時間，或電詢衛生局（02-22588923）、各區衛生所，都有專人為您服務。

(中時)