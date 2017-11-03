新住民子女多元文化及輔導教師研習 語言師資培育受關注

2017年11月03日 14:11 中時 莊曜聰

「106年度新住民子女多元文化及輔導教師研習」南區場在遠東科技大學舉行，活動由由民雄農工校長鍾順水、遠東科大副校長楊昌裕、靜宜大學教育研究所終身榮譽教授黃政傑等人主持開幕式，會中針對新住民母語課程等進行討論，黃政傑的專題演講中，也點破目前師資、教材缺乏的問題，頗獲在場人士認同。

黃政傑以「前瞻新民子女教育課程政策的局限與突破」為題進行專題演講，根據資料統計，新住民子女就讀國中、小學生人數已經突破50萬人，這還不包含高中職、大專院校資料，而對比國外二代移民擁有的雙語優勢，台灣卻因為普遍有歧視東南亞國家的意識，反而造成新住民子女在中文、母語間進退失據。

黃政傑也說，107學年度國小各語種推估的開班數目為3,338班，總共推估教師需求數要有2,664名，但目前東南亞語僅完成1,313位教學支援人員培訓，且多以越南、印尼語為主，其他語系在教材編纂與師資培養都相當缺乏，前景堪憂。

後續課程則以分組圓桌論壇及綜合座談會為主，國中小組以十二年國教新住民母語課程實施，談新住民多元文化實踐的新利基，並從資源整合觀，分析新住民二代優勢與學校輔導作為；高中職組則強調新住民子女的優勢探索與職涯規劃輔導，以及跨文化視野教學，有多位校長參加研習，表達對此議題重視。

(中時)