新住民子女多元文化及輔導教師研習 語言師資培育受關注

106年度新住民子女多元文化及輔導教師研習在遠東科大國際會議廳舉行。（遠東科大提供）

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「106年度新住民子女多元文化及輔導教師研習」南區場在遠東科技大學舉行，活動由由民雄農工校長鍾順水、遠東科大副校長楊昌裕、靜宜大學教育研究所終身榮譽教授黃政傑等人主持開幕式，會中針對新住民母語課程等進行討論，黃政傑的專題演講中，也點破目前師資、教材缺乏的問題，頗獲在場人士認同。

黃政傑以「前瞻新民子女教育課程政策的局限與突破」為題進行專題演講，根據資料統計，新住民子女就讀國中、小學生人數已經突破50萬人，這還不包含高中職、大專院校資料，而對比國外二代移民擁有的雙語優勢，台灣卻因為普遍有歧視東南亞國家的意識，反而造成新住民子女在中文、母語間進退失據。

黃政傑也說，107學年度國小各語種推估的開班數目為3,338班，總共推估教師需求數要有2,664名，但目前東南亞語僅完成1,313位教學支援人員培訓，且多以越南、印尼語為主，其他語系在教材編纂與師資培養都相當缺乏，前景堪憂。

後續課程則以分組圓桌論壇及綜合座談會為主，國中小組以十二年國教新住民母語課程實施，談新住民多元文化實踐的新利基，並從資源整合觀，分析新住民二代優勢與學校輔導作為；高中職組則強調新住民子女的優勢探索與職涯規劃輔導，以及跨文化視野教學，有多位校長參加研習，表達對此議題重視。

(中時)

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