勞動部長驚傳罹患乳癌 醫：乳房發育完便應定期篩檢

2017年11月03日 13:38 中時 倪浩倫

勞動部長林美珠日前驚傳罹患乳癌，讓社會重拾乳癌防治、篩檢的重視。醫師指出，0期乳癌幾乎是可治癒的，但若等到自覺有硬塊，通常已屬較晚期，故只要乳房完成發育，便應定期接受檢查，有家族史、或45~69歲民眾，應每年檢查一次，年輕無家族史者，則應每2年篩檢一次；平時應避免肥胖，且非經醫師開藥，絕不要自行使用荷爾蒙藥物。

根據國健署最新癌症登記報告，2014年的乳癌新發生人數達1萬1769人，從前一年的第4名竄升至第3名「首度超越肝癌」，由於乳癌絕對是「預防重於治療」，國健署對45~69歲、以及40~44歲有家族史的婦女，每2年補助一次乳房攝影檢查。統計顯示，包含少部分的自費民眾，去年乳房攝影篩檢人數約80萬人，3000多人遭篩出乳癌，其中有85％、約2500多人屬於0~2期的早期患者。

北醫附醫乳房醫學中心主任杜世興說，有些女性在摸到乳房有硬塊，甚至看到乳房有橘皮、潰瘍後才就醫，通常已相當嚴重；若發現乳頭有異樣分泌物，像是出血、黃色咖啡色等黏稠液體，且稍微擠壓便會流出，或在內衣內側發現有不尋常殘漬，這些都是0期乳癌的表徵之一；此外，胸部若長期有濕疹、落屑或結痂，且經2~3周的保守性皮膚用藥治療仍未改善，也可能是因癌細胞生長在乳頭皮膚層導致；目前乳癌治療方式多元，除了手術、化放療外，部分基因的患者，也有荷爾蒙和標靶治療等選擇，有上述症狀者，務必及早求診專科醫師。

10年存活期超過9成的0期乳癌，很容易透過乳房攝影、察覺到有異樣鈣化點而得知罹病．而哪些人需要接受乳房篩檢？「乳房完成發育者都要」，杜世興說，台灣罹患乳癌的高峰年齡為45~69歲，此歲數的女性和有家族史的年輕女性，應每年都接受一次乳房攝影篩檢，年輕無家族史者，則應每2年接受一次乳房超音波篩檢，「超音波較適合乳房縝密的東方人」。

杜世興補充，乳癌和女性荷爾蒙息息相關，所以除非經醫師開立處方，否則絕不要自行使用女性荷爾蒙，平時應透過運動和清淡飲食來避免肥胖。國健署也呼籲，目前乳房篩檢人數僅佔符合資格者的4成，很多人因「怕痛」、「沒急迫性的鴕鳥心態」而未積極接受篩檢，但只要避開月經前的乳房腫脹階段，其壓迫的不適感絕對是可以忍受的。

(中時)