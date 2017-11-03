印度發明家 將空氣汙染物變成賺錢工具

2017年11月03日 13:47 中時電子報 即時新聞中心

現場活動。(台灣創意週提供)

就在立法院正為了修空汙法傷透腦筋時，台灣創意週11月2日邀請到印度發明家、Graviky Labs 創辦人之一Anirudh Sharma為台灣民眾展示了如何將空汙物轉化為賺錢商品方法。Anirudh指出，全世界許多國家都飽受空汙之苦，蒐集空汙物將它化為墨水，不僅填補了政府在其中的角色，也使科技回饋社會立意達到最大效益。

Anirudh sharma表示，印度有一千一百萬人因空汙問題影響身體健康甚至死亡，而現今政府解決方式也相當被動，只列出法條、限制產業發展，沒有積極解決做法，治標不治本。於是，Anirudh2013年麻省理工學院攻讀博士時，就試著蒐集空氣汙染中的微塵將它們轉化為墨水。他現場回憶，第一次展示給同事看的時候眾人都相當驚艷。

懷抱著這樣的想法和空汙墨水商品雛型，Anirudh畢業後於2014年回到印度，找了幾個朋友合夥成立Graviky Labs生產air ink（空汙墨水），希望讓科技從根本回饋社會，而非只存在象牙塔、同溫層裡。（Bottom up involve people recycle）。Anirudh指出，透過他們設計出來的機器和搜集器，將空氣中的微浮粒子蒐集至瓶罐中，並再加以製作得出空汙墨水。40至50分鐘的柴油車所排放出的廢氣，可蒐集到一隻正常尺寸黑色墨水筆，

他興奮地表示，從2014年到現在，科技創新：空汙油墨計畫已取得相當大的進展。Graciky Labs從剛開始的四人工作室拓展到現在有千人合作的計畫，合作夥伴橫跨香港、倫敦、柏林。未來，他希望和更政府單位、印刷產業、環保產業合作，讓空汙物可以得到好的利用，使環境永續經營。

科技創新：空汙油墨為2017台灣創意周主題演講系列其中一場，是眾多創意之一。台灣創意週是坎城國際創意節（Cannes Lions International Festival of Creativity）在台官方活動，除一系列前導活動，11月1日、2日邀請到國際創意大師如，以文創產品和社會企業幫助世界解決愛滋病的Adi Kadussi、以創意終止哥倫比亞54年內戰的廣告人Juan Pablo Garcia等。希望為台灣民眾、企業帶來更多善創意，推動企業社會責任。

(中時電子報)