婚變第4天 郭宗坤壓力大到爆哭流男兒淚

驚爆婚變後首現身! 郭宗坤激動落淚
友善列印
中時電子報
／綜合報導
郭宗坤被媒體直擊壓力大到落下男兒淚。(圖/中天提供)

柯以柔與廚師老公郭宗坤週二爆出婚變，郭宗坤被媒體直擊與員工Moe同進同出，又遭指非建中學歷，引發外界關注，郭宗坤昨深夜終於打破沉默，發聲明駁斥外遇、婚外情，而波延燒第四天，郭宗坤今（3日）則被直擊到疑似壓力過大，落下男兒淚，以手擦拭眼角淚水。

郭宗坤不認外遇 柯以柔不解公婆沒出面
郭宗坤為Moe做早餐？ 菜色超豐富六菜一湯
柯以柔夫反擊 澄清小三定情物「是實習回禮」
郭宗坤婚變前曾PO文 「人變了不是記憶中的你」

柯以柔與郭宗坤2011年完婚，育有3個子女，上月底柯以柔驚爆婚姻亮起紅燈，郭宗坤與餐廳店內女員工過從甚密，昨郭宗坤深夜發聲明除了認了自己沒有建中學歷，也強調自己絕沒有婚外情，與老婆分居多日的他，今傳出已回家和家人同住，而傳聞中第3者女員工仍在放假中，未出現在店內，今媒體守在柯宗坤店外想詢問進一步回應，員工仍表示拒絕記者進入，也拒絕受訪，但不忘貼心替媒體準備熱湯。

柯以柔上月底爆出婚變，傳柯以柔曾和母親一起去找小三對質，並詢問對方能不能讓她看護照，「我想知道是不是他（郭宗坤）每次出差妳（小三）都在」，柯宗坤最好只好示意女員工讓步，並請她上樓拿護照，豈料小三最後亮出的竟是柯宗坤的護照，使柯以柔當場淚崩，郭宗坤則憤怒反問：「難道這麼重要的東西我要放在店裡嗎？」柯以柔便心死說：「我知道答案了。」

(中時電子報)

柯以柔夫反擊 澄清小三定情物「… 影》郭宗坤辯「睡樓梯間」撇偷吃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。