婚變第4天 郭宗坤壓力大到爆哭流男兒淚

2017年11月03日 14:13 中時電子報 周郁蘋 、 蔡曉婷 、 蘇士亨 、 李函縈 ／綜合報導 ／綜合報導

郭宗坤被媒體直擊壓力大到落下男兒淚。(圖/中天提供)

柯以柔與廚師老公郭宗坤週二爆出婚變，郭宗坤被媒體直擊與員工Moe同進同出，又遭指非建中學歷，引發外界關注，郭宗坤昨深夜終於打破沉默，發聲明駁斥外遇、婚外情，而波延燒第四天，郭宗坤今（3日）則被直擊到疑似壓力過大，落下男兒淚，以手擦拭眼角淚水。

柯以柔與郭宗坤2011年完婚，育有3個子女，上月底柯以柔驚爆婚姻亮起紅燈，郭宗坤與餐廳店內女員工過從甚密，昨郭宗坤深夜發聲明除了認了自己沒有建中學歷，也強調自己絕沒有婚外情，與老婆分居多日的他，今傳出已回家和家人同住，而傳聞中第3者女員工仍在放假中，未出現在店內，今媒體守在柯宗坤店外想詢問進一步回應，員工仍表示拒絕記者進入，也拒絕受訪，但不忘貼心替媒體準備熱湯。

柯以柔上月底爆出婚變，傳柯以柔曾和母親一起去找小三對質，並詢問對方能不能讓她看護照，「我想知道是不是他（郭宗坤）每次出差妳（小三）都在」，柯宗坤最好只好示意女員工讓步，並請她上樓拿護照，豈料小三最後亮出的竟是柯宗坤的護照，使柯以柔當場淚崩，郭宗坤則憤怒反問：「難道這麼重要的東西我要放在店裡嗎？」柯以柔便心死說：「我知道答案了。」

(中時電子報)