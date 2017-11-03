海陸聯手打擊犯罪 企業慨贈港警利器

新購警用機車校閱儀式。(劉宥廷攝)

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新造高P58號警艇符合國際綠色港口環保理念，舷機屬四行程引擎，可達到減碳節能訴求，另配有新式三合一GPS等高科技設備，船速可達36節，性能更加敏捷機動靈活。(劉宥廷攝)

鑑於港區治安維護任務日增，為因應各類突發事故的救援救護，在高雄港務分公司等大力支持下，今年新造1艘雙引擎500馬力巡邏警艇及新購18輛警用機車，更獲台塑公司捐贈電動機車6輛，充裕警政資源，讓高雄港務警察總隊展現維護港區治安的決心。

高雄港務警察總隊3日上午10時在香蕉碼頭舉辦警艇、警用機車啟用及電動機車捐贈典禮，由港警總隊長劉耀欽主持；劉表示，港警負責執行高雄港區安全維護巡查、危險品船戒護及大型郵輪開導勤務，日前更接獲情資破獲走私香菸1萬1320箱，顯示充實警艇配備為打擊走私犯罪最重要一環。

高雄港警總隊位處哈瑪星生態交通示範社區，為配合高雄「生態港」推行，新造高P58號警艇符合國際綠色港口環保理念，舷機屬四行程引擎，可達到減碳節能訴求，另配有新式三合一GPS等高科技設備，船速可達36節，性能更加敏捷機動靈活。

新購18輛警用機車也符合第一類環保標章規格標準，具有低污染及節省能源之環境效益；獲贈的電動機車在駕駛過程中無碳排放汙染且安靜無聲，加速短暫，最高時速90km、續航可達110km，巡邏於港區可望成為警用優質綠能交通載具及維護治安利器。

(中時)

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