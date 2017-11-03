「空服員的告白」遠航空姐揭：公司要求助選倒酒陪吃飯

2017年11月03日 14:36 中時電子報 尉遲佩玉

遠航10月中解雇多名工會會員，一名遭解雇的空服員錄製影片「空服員的告白：你所不知的航空公司真相」，以自製懶人包影片加上感性口白，揭露遠航空服員不但被公司要求，著制服替政黨立委站台助選，公司路跑活動休息時間，與旅行社長官聚餐，不但要陪吃飯，還被要求到酒水。

遠航今天中午則發出聲明，遠航對影片中的不實指控，已委請律師研究，將循法律途徑保障公司權益。

遠航一名遭解雇的空服員錄製影片「空服員的告白」，揭露航空公司不為人知的真相。(翻攝自YouTube)

這名空服員在影片中透露，2017年公司開始直播銷售，還鼓勵大家如果覺得薪水太少，可以努力做直播賺取外快。空服員更揭露工作環境及外界所不知道的機艙真相，不但機體設備老舊，零件多樣停產，導致機內硬體設備不佳、艙壁漏水，旅客不適、組員頻繁中暑。

空服員說，最後因工會理事長提出公司交組員高雄宿舍安檢未過問題，而她當時剛好經過並聊了幾句，5天後她和工會理事長就收到被公司資遣的簡訊。

影片最後，空服員問遠航「你敢說你是合格的航空公司嗎？」空服員控訴，一個聲稱重視飛航安全的公司，卻罔顧組員的生命安全，這樣的航空公司你還敢相信嗎？今天會寫出這個事件簿，是經過多少人的眼淚和委屈，才會痛下決心寫出這些事實。

遠航則發出聲明表示，對於影片中的不實指控，已委請律師研究，將循法律途徑保障公司權益。

(中時電子報)