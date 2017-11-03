姪子槍傷堂叔 偽裝逃亡一個月落網

王姓嫌犯躲藏到彰化溪湖，遭埋伏員警壓制逮捕。（王文吉翻攝）

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警方於兇嫌隨身包包內查獲以色列制式傑里科941手槍。（王文吉翻攝）
槍傷堂叔的王嫌被依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品及傷害等罪隨案移送台中地檢署偵辦。（王文吉翻攝）

台中大雅區日前發生姪子槍傷堂叔案，有毒品、妨害自由通緝的43歲王男逃亡近1個月，2日下午在彰化縣溪湖鎮成功路落網，警方並於嫌犯隨身包包內查獲以色列制式傑里科941手槍、子彈7顆、海洛因1.4克，詢後，依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及傷害等罪隨案移送台中地檢署偵辦。

王嫌上月5日晚間6時許，持槍跑到大雅區和平路王姓堂叔家，向堂叔嗆「你吃我老母夠夠、當作我老母好欺負喔！」隨後一陣咒罵，掏槍朝對方右大腿射擊，家屬見狀，立刻打119送醫，幸好無生命危險，王嫌行兇後逃亡。

豐原分局成立專案小組偵辦，並報請台中地檢署指揮，辦案員警發現王嫌生性狡猾、善於偽裝躲避警方查緝，逃亡期間居無定所，經調閱上百支監視器比對，發現王嫌藏匿彰化縣員林及溪湖一帶，

2日下午2時許，配合刑事局第六大隊第一隊、彰化縣警察局刑警大隊、員林分局、溪湖分局等單位埋伏，順利逮捕王嫌歸案，並起獲俗稱「沙漠之鷹」的以色列制式傑里科941手槍、子彈7顆、海洛因1.4克等證物帶案偵辦。

警方表示，王嫌逃亡期間仍吸食海洛因，落網後堅稱與堂叔有財產糾紛，才憤而行兇，但偵訊時王嫌毒癮發作，言行異常，而被害人說家族分家已久，沒有分產糾紛。警方推測，嫌犯應是要不到錢，憤而報復行兇。

據了解，多年前王嫌也曾持槍，強押另名堂叔，控制其行動，恐嚇取財得手後，遭逮捕判刑入獄。上月王姓堂叔又遭槍傷，親友都人心惶惶，擔心王嫌會再回來行兇，得知王嫌落網，親友們都鬆了一口氣。

(中時)

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