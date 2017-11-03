猛禽東方蜂鷹 三芝牧蜂農莊生態平衡者

2017年11月03日 14:32 中時 葉書宏

「東方蜂鷹」是以蜜蜂或虎頭蜂的蜂蛹和幼蟲為主食的猛禽，牠必須攻擊並破壞蜂箱才能取得食物來源。因此，蜂農們大都畏懼此天敵的存在。然而位於新北市三芝區芝柏山莊旁的牧蜂農莊，卻以東方蜂鷹做為「保育標的」，在今年通過慈心有機農業發展基金會的驗證，取得「綠色保育產品證書」，這對於莊主簡德源來說，是從農以來最佳的鼓勵。

農莊內種植茭白筍、綠竹筍、香蕉、柚子、金針花等，生態池中有蓮花、荷花，景色優美、環境宜人，並採用生態導覽解說方式把獨家養蜂產蜜的過程向遊客說明。

莊主長子簡誌良說，他在整理蜂箱的時候會把一些雄蜂巢片放在空地給東方蜂鷹食用，一旦蜂鷹飽食了就不會再攻擊蜂箱，另外東方蜂鷹也會補食虎頭蜂，如此一來農莊內虎頭蜂數量下降，就不會威脅到飼養的蜜蜂，成為農莊內生態的平衡者，因為不會影響蜂農作業，形成了蜂鷹與蜂農和諧共存的畫面。

農莊長期以來不噴灑農藥、除草劑、亦不施用化學肥料，營造豐富的生態物種，除了東方蜂鷹外，還有大冠鷲、黑鳶、蛙類、蜥蜴與蛇，這也就是取得綠保標章的主要原因。新北市政府農業局協助農民向慈心基金會申請綠色保育標章，成效豐碩，目前有「翡翠樹蛙、食蟹獴、臺灣藍鵲、山羌、東方蜂鷹、穿山甲綠色保育標章」等6種保育標的動物；目前正在輔導中的有「大冠鷲、台灣黃胸黑翅螢、火金姑等綠色保育標章」。消費者對「綠色保育標章」農產品的消費與肯定，是對農民生計的保障，以及對珍稀物種生存的守護，最具體的行動。

農業局長李玟表示，鼓勵農民加入友善農業耕作行列，除農產品生產之外也重視生態保育，讓逐漸消失的物種可以在農場內重新建立族群，生生不息的繁衍。另外，綠色保育標章導入「多方參與式查證系統」於友善耕作田區，讓消費者或通路商進入生產區，親自了解農作物生產過程，共同查證生產者的生產過程，形成生產者與消費者間良善的互動關係，加深信任感。

每年11月至次年6月是農莊內賞鷹最佳時節，歡迎民眾到牧蜂農莊賞鷹觀蜂，感受生態復育的成果與大自然清新的氣息。

(中時)