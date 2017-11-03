影》郭宗坤辯「睡樓梯間」撇偷吃! 實測直角石梯如何睡？

2017年11月03日 14:37 中天 李函縈 ／吳志恆、李依純、中時電子報／

郭宗坤自曝沒回家的時候曾在樓梯間趴睡（圖／中天新聞）

柯以柔和廚師老公郭宗坤的六年婚變持續延燒，儘管郭宗坤在昨（2）晚發出聲明，強調自己沒有外遇且心裡也不好受，但民眾仍不領情。先前受訪時曾被問到「沒回家到底睡哪裡」，郭宗坤回應反覆，一下說睡店裡，一下說睡車上，甚至還語出驚人說「趴在樓梯間睡」！

前往郭宗坤餐廳附近的住宅大樓，實測在這狹小的樓梯間到底該如何睡？姑且不論乾淨與否，在樓梯睡覺難度真的很高，因為是石頭樓梯加上90度角，一不小心會往下滑，躺著睡、趴著睡都會造成身體痠痛。附近鄰居也出面駁斥，表示要在這狹隘的空間內睡覺是不可能的事情。

另外也實測椅子並排當床睡，雖然空間小但有撇步，只要將屁股重心放在第二張椅子上，接著將腳伸直後再往後躺較安全，但若像郭宗坤一樣身高超過165公分的人，椅子恐易滑開釀意外。在車上睡的話，只要將駕駛座椅背往後拉就可躺平將近180度，雙腳還能伸直，身體也能左翻右翻。

郭宗坤曾在臉書上PO出一桌豪華豐盛豪華日式料理，還自虧福利很好沒有職缺，遭網友酸「因為款待不一樣的員工，吃再好也正常」，柯以柔婚變持續延燒，郭宗坤如何睡、怎麼吃成了討論話題。

(中天)