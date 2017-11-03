環時：北韓核武問題不該為難中國

2017年11月03日 15:59 中時 楊家鑫

美國總統川普即將於8日訪問北京，外界大多認為川普將在北韓問題施壓北京。大陸《環球時報》3日發表社評稱，在複雜朝核問題上，中國的角色最為艱難，是因朝核問題戰略安全受損最多的國家之一，但中國角色的存在和發揮作用又是和平解決朝核危機的真正希望。誰都不該以極限的方式為難中國。

大陸黨媒《環球時報》3日發表社評「圍繞朝核問題，誰都不該為難中國」指出，中共中央總書記習近平日前就朝鮮勞動黨委員長金正恩對中共十九大圓滿成功的賀電做出回復。金正恩向習近平致賀電以及習近平的復電表明，在朝核問題帶來一系列衝擊的情況下，中朝兩黨和兩國關係守住了底線，這對兩國之間以及整個地區都是積極的資訊。

社評稱，在中共十九大舉行之前，韓美媒體上有很多猜測認為，北韓在中共十九大期間進行新的核導活動會是「大概率事件」，但是這一情況沒有發生。

社評指出，朝核問題形成了一個充滿挑戰的格局，中國在這當中的角色尤其艱難。中國同時是北韓的鄰國、北韓長期的最大交易夥伴、因朝核問題戰略安全受損最多的國家之一、主要斡旋者、安理會制裁的贊同者和主要實施者之一等等。如此複雜的角色決定了中國是和平解決朝核危機最積極的推動者。

社評稱，來自華盛頓的很多分析認為，川普即將開始的亞洲之行、包括他對中國的國事訪問在內，將是進一步的「對朝施壓之旅」。然而我們希望，川普能夠通過這次訪問更多瞭解中國雙暫停和雙軌並行主張的合理性，不讓自己的半島策略「在一棵樹上吊死」。

社評強調，這麼複雜、讓各方都傷透了腦筋的朝核問題，註定不會以簡單的、某一方全贏的方式得到解決。中國的角色最難，但是中國角色的存在和發揮作用又是和平解決朝核危機的真正希望，誰都不該以極限的方式為難中國。

(中時)