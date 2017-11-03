山中迷失險成黑熊午餐 打火機保他一命！

2017年11月03日 15:00 中時 林雅惠

失蹤7天的黃男主動走到寶來派出所求救。（林雅惠翻攝）

高雄市50歲黃姓男子與一名張姓友人於10月24日約定各自前往桃源森濤山區採菇，黃某同居人因黃男上山多日未歸，向警方報案協尋，搜救人員獲報後上山搜尋，警方於11月2日下午發現黃男，黃某表示，獨自迷失後身上並未攜帶食物及保暖衣物，所幸身上攜帶一把打火機，以此燒樹葉及木材起火保暖，順利在山上奇蹟度過了7天。

高雄市六龜分局警方表示，10月27日受理本案後，即展開搜救計劃，警消等人員出動13名，就黃、張兩人約定地點，分組擴大搜尋，並依航跡圖劃分搜尋區塊，6天後得知黃某竟然自行沿溪流求生，難怪專案人員在山上各衝要地點、山屋及險峻山路遍尋不著。

警方指出，寶來派出所於11月2日下午3時許，有一為步履蹣跚，身體虛弱的民眾至派出所，請求警察提供飯食充飢，表示他已七天沒吃飯，員警提供熱食後並進一步瞭解案情，發現該名男子就是警方搜尋6日未著的黃男。

警方表示，依搜救經驗，能在山上獨力生存3日者已經是奇蹟，想不到黃男竟然能在山區獨活7日。黃男說，他與朋友相約至桃源山區採菇，並約定至指定處所會合，他在會合點等了3小時未見張姓有人出現，內心產生驚恐之感，且有一股無形心語在耳際提示「張姓友人不會來此會合」，因他對山區地形不熟識，深山無人煙，決定沿著低窪小溪下坡求生。

黃男表示，他連續7天徒步行走溪流河床，只喝溪水未進食，夜間山上氣溫甚低，身上又未攜禦寒之物，當下真正體會到飢寒交迫情境，還好身上帶有一只保命符「打火機」，邊沿途走邊撿樹葉或小木材，休息或晚上睡覺時就用打火機點燃樹葉或木材燃燒取暖，才不致因失溫被凍死，在沿溪流向下求生途中，發現在河的對岸有兩隻台灣大黑熊帶著幼熊到溪邊喝水，還好是在對岸，否則可能成為黑熊午餐，後來黑熊逃至山林內躲藏，讓他體驗一段難忘的求生經歷。

(中時)