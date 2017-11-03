吸膠怪男持刀趴趴走 水上民眾人心惶惶

2017年11月03日 15:07 中時 呂妍庭

吸膠怪男經常持水果刀出沒在水上鄉的店家和街道上，引發民眾恐慌。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣水上鄉近來傳出有名疑似吸膠中年男子，常手持水果刀在街道或商店內穿梭，引發民眾恐慌，水上分局2日得知怪男出沒在一處加油站，馬上前往盤查，發現黃姓男子身上有一條新皮帶，得知是嫌犯偷來的，馬上將他依送法辦，並建請嘉義地檢署針對黃男令人不安又頻繁犯案行為提出預警性聲請，3日法官裁定收押，讓居民暫時不用再提心吊膽過日子。

近日「水上人家幸福人家」臉書，有多位民眾PO文，指水上街道最近出現一名蓄長髮中年男子，有吸食強力膠行為，不但常在人群較多地點出沒，還經常揮舞手上的水果刀，嚇得路過民眾紛紛閃避，當地人人自危，尤其許多家長更顯不安，擔心子女上下學途中碰到怪男遭到襲擊。

水上鄉長劉敬祥得知此事，主動聯繫水上分局，警方介入調查，確認怪男黃姓男子曾竊取內衣褲和腳踏車，有多起竊案在身，日前曾被函送過，因案子尚未判決，他仍持續行竊，甚至出現揮刀等脫序行為，已是地方頭痛人物，所以一得知黃男現身嘉朴公路上的加油站，員警立刻到場盤查。

員警查出黃嫌身上有條全新男用皮帶，他才坦承是在某五金百貨賣場內竊得，至於騎往賣場的腳踏車也是偷來的，考量黃男一再犯案，危害地方治安造成民眾不安，警方主動向地檢署說明後，黃男終於被收押，還水上鄉平靜生活。

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(中時)