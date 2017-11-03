甜在心饅頭！「饅頭獅」古法創新飄出幸福滋味

2017年11月03日 15:04 中時 張穎齊

「饅頭獅」堅持使用純手工方式，藉由古法創新打造屬於台灣人的饅頭，熱賣的「純鮮奶」饅頭，一滴水都不加，使用牧場直接配送的鮮奶，純正對味。（張穎齊攝）

「饅頭獅」的酒釀核桃桂圓饅頭，是以純手工製成的養生美食，自製秘方的酒釀法加上滿滿的核桃呈現出口感絕佳的手工饅頭。（張穎齊攝）

「饅頭獅」坐落於雲林縣斗六市區，老闆史千桂融合古法創新，打造出屬於台灣人的饅頭，並吸引到來自各地的饕客，聞香而來，有口皆碑。（張穎齊攝）

冬天要到了，來顆熱騰騰的饅頭最對味！位在雲林縣斗六市的「饅頭獅」成軍一周年，遵循古法加上創新巧思，堅持使用純手工方式打造最養生的健康饅頭，吸引來自各地的饕客上門嘗鮮，其中以「紅豆泥起司」為超人氣招牌，如此幸福的好滋味，來自於道地的「雲林囝仔」之手。

饅頭是台灣最具有歷史性的傳統美食，Q軟的口感，讓許多大小朋友都愛不釋手，而雲林的「饅頭獅」則承襲古法老師傅的手工精製，調配出最佳黃金比例，並經由揉麵、桿麵、發酵，蒸煮，直到送入口中，都讓人客們唇齒留香。

年僅24歲的老闆史千桂，退伍後帶著表弟張哲戩一同返鄉創業，是道道地地的「雲林囝仔」，承襲了阿姨的古法手藝後，研發出了酒釀核桃桂圓、黑糖南瓜桂圓、芋香葡萄乾及純鮮奶等口味，推陳出新，以滿足饕客味蕾。

史千桂表示，當初吃了阿姨做的饅頭後，覺得實在太好吃，擔心這樣的美味會流失，於是才會想要將這個好滋味傳承下去，更希望大家來到雲林可以品嘗他的饅頭，讓大家對雲林總是被工業區汙染、落後的印象改觀。

「想要打造台灣專屬的饅頭！」史千桂說，每次外國人來到台灣，想到小籠包都只知道鼎泰豐，想到水餃就是八方雲集，但台灣卻沒有一個代表性的饅頭，所以他努力向阿姨學習她40年的經驗，再加上研發的多種口味，將台灣人的饅頭發揚光大。

「真的很好吃！」現場民眾紛紛表示，饅頭獅的饅頭吃起來真的不一樣，光饅頭皮就很香，吃下去後也不會覺得乾乾的，裡面的餡料也很實在，整個人都覺得很滿足。

饅頭獅繼3月推出「1元饅頭做愛心」活動後，打響了知名度，除了開放網購外，還有許多外縣市的遊客也慕名而來，堅持不用人工香精、色素，打造出雲林的在地美味。此外，即日起至11月11日，推出饅頭第2包半價活動，在光棍節前大促銷，回饋鄉親。

(中時)