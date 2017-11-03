羽球》拉開領先差距 戴資穎球后更穩了

戴資穎法國超羽賽封后，最新世界排名拉開與第二的印度選手辛度，球后坐得更加穩固。（badminton photo提供／資料照）

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中時電子報

國際羽球總會(BWF)公布最新世界排名，台灣女將戴資穎憑藉上周奪得法國超級賽冠軍之威，拉開排名第二的印度好手辛度之間的差距，球后寶座將更加穩固，如果接下來的中國與香港兩站超級賽持續有穩健表現的話，年終球后將順利到手。

戴資穎29日直落二輕取日本選手山口茜，不但首次摘下法國賽后冠，更是本季第四度拿下超級賽冠軍，加上蘇迪曼盃、亞錦賽與台北世大運的冠軍頭銜，本季戰績無人能敵，最新出爐的世界排名積分來到95539分，領先辛度13053分，排名第三的是韓國選手成池鉉，第四是山口茜。

戴資穎去年在中國超級賽闖進四強，緊接著在香港超級賽奪冠，並且幫助她登上球后寶座之位，時間過得很快，一晃眼1年即將過去，戴資穎從去年香港賽、年終總決賽、今年全英公開賽、馬來西亞超級賽與新加坡公開賽，創下連續5場賽事奪冠紀錄，雖然後來受了傷，狀況下滑不穩，但小戴依舊在蘇迪曼盃和亞錦賽強勢封后，除此之外還為了參加台北世大運而放棄了世錦賽，在家鄉父老面前留下團體賽和單打兩面金牌，成為國人心目中偶像。

辛度去年在中國超級賽奪冠，香港賽最終不敵戴資穎，雙方在這兩場比賽都有保分壓力，相較之下成池鉉和山口茜就沒有這個壓力，但兩人世界排名積分落後小戴兩萬分，短時間內不構成威脅，因此，只要小戴能在兩場比賽壓住辛度，年終球后寶座就能手到擒來。

男單方面，丹麥選手阿賽爾森穩居球王地位，印度選手斯里坎斯躍居第二，韓國孫完虎、中國林丹與諶龍分居三至五，台灣一哥周天成排名第六，先前發生協會漏報名事件的當事人王子維，暫居第十。

男雙部分，法國超級賽一舉奪冠的李洋／李哲輝組合，排名上升至第八，另一組和王宏麟／陳齊麟退居第九。

(中時電子報)

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