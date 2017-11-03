北韓公開習近平回函 顯示雙方關係未至絕境

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中時

美國總統川普不久後將訪問北京，北韓問題勢必成為中美交鋒點。日前北韓公佈習近平對金正恩的回函:習表示，在新形勢下，中國和北韓應共同努力，推動兩黨和兩國關係持續健全和穩定發展。對此，新加坡《聯合早報》引述學者分析，指中朝關係目前處於歷史最低點，但最高領導人仍保持聯繫，表明雙邊關係還未走到絕境。

據新加坡《聯合早報》報導，北韓中央通訊社日前以朝、英、俄、日和西班牙文公佈習近平向金正恩發出的回函，唯獨沒有用中文發佈資訊。據朝中社英文版消息，習近平在信中說，在新形勢下，中國和北韓應共同努力，推動兩黨和兩國關係持續健全和穩定發展，為兩國人民幸福作出積極貢獻，並且維護地區的和平、穩定和共同繁榮。

大陸方面還未正式公佈習近平回復金正恩的信函內容。不過，大陸外交部發言人華春瑩2日在例行記者會上證實，習近平已複電向金正恩表示感謝，並說中朝是近鄰，中方致力於同朝方發展兩黨兩國之間的「傳統友好關係」。

報導引述中國人民大學美國研究中心主任時殷的分析，指種種跡象顯示中朝關係目前處在歷史最低點。習近平和金正恩分別上台至今，都還未實現互訪。中國對北韓一次又一次不顧中方反對持續發展核導計畫感到非常不滿；北韓則認為，中國實行越來越嚴厲和廣泛的制裁，「同敵對勢力要搞垮北韓制度的陰謀大同小異」。

時殷弘認為，習近平和金正恩此次溝通顯示，雙方還不願讓中朝關係走到絕境。「雙方都保留了未來改善關係的餘地，但這個空間跟歷史上任何時期相比都更小，兩國要顯著改善關係還非常困難。」

(中時)

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