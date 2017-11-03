省油錢開公務車回家還領加班費 消防局長涉貪被抓包

雲林縣消防局長戴天星將公務車私用，圖利近8萬元油費，被諭知30萬元交保，限制住居。(摘自雲林縣消防局網站)

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雲林縣消防局長戴天星將公務車私用。(許素惠翻攝)

雲林縣消防局長戴天星公器私用開公務車往返台中住家和雲林，A油錢7萬9507元，並曾於值班期間駕駛公務車往返台中，竟報領加班費7800元。檢調搜索消防局並約談戴，他坦承犯行，今(3日)自行繳交犯罪所得，訊後30萬元交保並限制住居。

檢調表示，依據內政部消防署公務車輛調派使用要點第3點規定，調派公務車輛用途僅限於出外接洽公務或參加會議認有必要者、接待與公務有關的貴賓、經署長核准的團體活動、勘查災情、運送救災物資或前往災區執行指揮及救災等公務、其他緊急事故，公務車輛非依所定公務用途應嚴禁調派使用。

檢調指出，戴天星歷任雲林縣消防局秘書、副局長，並擔任局長迄今，對於公務車使用限制應知道得很熟稔，竟圖方便，私自駕駛公務車前往台中市，並以該公務車配置的中油加油卡加油，先後圖利油資共7萬9507元。

檢調進一步表示，戴更在值班應於雲林縣轄內督勤期間，以相同作法駕駛公務車前往台中市處理私人事務，因而溢領超勤加班費7800元。

雲林地檢署接獲檢舉，檢察官吳文城指揮雲林縣調查站偵辦，經數月蒐證、跟監，並向法院聲請搜索票搜索雲林縣消防局，帶回數箱證物，並約談局長、行政科長、災害搶救科科長、會計、人事、駕駛等8人，經檢察官訊問，戴坦承犯行，表示因貪圖方便而觸法，深表悔意，繳回所有犯罪所得。被依貪汙罪嫌諭知30萬元交保，限制住居。

(中時)

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