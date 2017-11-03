柯P與民進黨關係生變 基層不滿「養老鼠咬布袋」

2017年11月03日 15:08 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲頻砲打中央，引發民進黨基層反彈，市議員李建昌表示，過去民進黨支持者總認為，柯再爛也是自己人，要「含淚投票」，但今年下半年已有很大轉變，要求黨內不要再「養老鼠咬布袋」；對此，柯文哲強調，以前有問題就舉手，現在已有調整，行政院有開窗口，有問題會直接跟院長反映。

柯文哲赴市議會市政總質詢，李建昌詢及，柯說跟民進黨是盟友，過去很多基層支持他，但隨著柯屢槓中央，與黨內關係生變，支持者累積的不滿愈來愈多，現在普遍認為柯非自己人，下屆一定要另推候選人。

柯文哲澄清，他不是批評民進黨，只是看到不對就會舉手，現在有調整了，行政院已開設窗口，要市府有問題就找他們，不要在媒體講，所以近期容積相關問題，就由副市長陳景峻直接向院長賴清德提案，這是更有效的管道，但他也坦言，「有時候還是會有抱怨。」

李建昌質疑，民進黨盡心盡力幫助柯，議會黨團為了市府預算案出很多力，柯卻沒有善意回應，對民進黨抱怨那麼多，怎麼從來沒聽他抱怨過國民黨？柯文哲笑說，國民黨沒有執政，看不到他們做壞事、錯事。

議員簡舒培則說，柯文哲過去是綠營盟友，現在顏色非常模糊，許多藍營支持者以前很討驗柯，現在可以給他掌聲，綠營支持者則相反，現在非常討厭柯。

柯表示，他本來就希望能推倒藍綠的高牆，跟每個人都當好朋友，有些比較聳動的言論，看看就好了。

簡舒培追問，未來是否可能跟國民黨結盟？柯大笑問，變成在野大聯盟嗎？「這太奇怪了，藍白結盟就變藍白拖了」，他強調，會盡量跟每個人保持友好，在市政上不管哪黨議員來拜託，都會去處理。

(中時)