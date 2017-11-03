買東西兼顧健康 全台27家全聯明起提供打流感疫苗

全台8縣市、共27家全聯福利中心，明起2天，將可接種公費流感疫苗。（疾管署提供）

友善列印
中時

你打流感疫苗沒？為讓民眾遠離流感，衛福部今年提供600萬劑公費流感疫苗，且為了提升民眾接種的方便性，衛福部疾管署今進一步宣布將和全聯福利中心合作，全台8縣市、共27家的全聯，將在明後2天成為公費流感疫苗接種據點，民眾前往施打還送一罐純水，呼籲符合公費流感疫苗接種資格者，盡早到相關場所接種疫苗。

天氣逐漸轉涼，也讓流感蠢蠢欲動，疾管署延續去年做法，今年同樣提供600萬劑公費流感疫苗。疾管署長周志浩說，接種疫苗是預防流感「最好的方法」，接種後，將對健康成人產生7~9成的保護力，今年至今已接種了462萬劑；目前全台有超過4000個接種據點，但為了更貼近民眾生活，這次再接再厲和全聯合作，提供更多的接種場地，同時透過網路、通訊軟體和各門市的大力宣傳，盼符合資格者盡快「通通來注疫」。

全聯營運長蔡篤昌說，隨著天氣逐漸轉涼，最近是適合接種疫苗的時機，本周末的4日和5日，全聯將在位於全台8縣市、共27處的門市，提供場地作為流感疫苗接種據點，符合資格者前來施打後，還會贈送純水一瓶。

藝人童秀娟Vicky今也帶著小女兒現身活動現場，她呼籲民眾，符合公費流感疫苗接種資格者，應儘早到住家附近的合約診所、或於周末出門到全聯打疫苗，落實「省錢健康經濟哲學」，Vicky的小女兒也和蔡篤昌在現場挽袖，透過打疫苗來響應政府政策。

(中時)

下班注意 北北基宜花等縣市大雨… 東沙島污水處理可望納入前膽計畫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。