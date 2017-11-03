買東西兼顧健康 全台27家全聯明起提供打流感疫苗

2017年11月03日 15:14 中時 倪浩倫

你打流感疫苗沒？為讓民眾遠離流感，衛福部今年提供600萬劑公費流感疫苗，且為了提升民眾接種的方便性，衛福部疾管署今進一步宣布將和全聯福利中心合作，全台8縣市、共27家的全聯，將在明後2天成為公費流感疫苗接種據點，民眾前往施打還送一罐純水，呼籲符合公費流感疫苗接種資格者，盡早到相關場所接種疫苗。

天氣逐漸轉涼，也讓流感蠢蠢欲動，疾管署延續去年做法，今年同樣提供600萬劑公費流感疫苗。疾管署長周志浩說，接種疫苗是預防流感「最好的方法」，接種後，將對健康成人產生7~9成的保護力，今年至今已接種了462萬劑；目前全台有超過4000個接種據點，但為了更貼近民眾生活，這次再接再厲和全聯合作，提供更多的接種場地，同時透過網路、通訊軟體和各門市的大力宣傳，盼符合資格者盡快「通通來注疫」。

全聯營運長蔡篤昌說，隨著天氣逐漸轉涼，最近是適合接種疫苗的時機，本周末的4日和5日，全聯將在位於全台8縣市、共27處的門市，提供場地作為流感疫苗接種據點，符合資格者前來施打後，還會贈送純水一瓶。

藝人童秀娟Vicky今也帶著小女兒現身活動現場，她呼籲民眾，符合公費流感疫苗接種資格者，應儘早到住家附近的合約診所、或於周末出門到全聯打疫苗，落實「省錢健康經濟哲學」，Vicky的小女兒也和蔡篤昌在現場挽袖，透過打疫苗來響應政府政策。

(中時)