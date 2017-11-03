東沙島污水處理可望納入前膽計畫改善

2017年11月03日 15:11 中時 曹明正

營建署與高巿府水利局日前踏勘東沙島，污水處理可望納入前膽計畫補助改善。（曹明正翻攝）

東沙環礁豐富的海域生態系統，有如海洋中熱帶雨林。（曹明正翻攝）

位於南海的東沙島屬旗津區中興里，島上約30棟設施或建築物，常駐人員約200人，為解決島上住民日常生活所產生的污水問題，營建署及高雄市政府日前遠赴東沙島勘查相關建築物及污水處理設施，將爭取納入前膽計畫改善。

高巿府水利局指出，東沙環礁編屬旗津區中興里，也是國家海洋公園，但各棟建築物的污水處理設施，僅管理站採用高級處理供回收再利用，其餘都是採簡易處理後即排放滲入土壤或流入海域。

由於污水處理已影響島內居民生活環境，更造成環礁生態污染，水利局上月19日與營建署前往當地踏勘，未來規劃東沙島各建築物污水予以收集，並採高級處理作為回收再利用供澆灌或洗車用，一併改善島內水源欠缺問題。

水利局說，各項經費來源已由市政府爭取納入前瞻計畫補助，完工後可望解決東沙島污水處理問題，更可提升環礁生態環境。

東沙環礁於1990年由高雄市代管，屬旗津區，距本島240浬、約444公里，地形完整包含礁台、潟湖、沙洲、淺灘、水道及島嶼等特殊自然地形，當地海域生態系統有如海洋中熱帶雨林，於2007年成為全國第1座海洋國家公園。

(中時)