撐爆賽服！超重量級鐵三勵志哥變身網紅

2017年11月03日 15:06 中時電子報 何宜玲

大陸馬拉松比賽最近出現一組很火的照片，這位超重量級鐵三勵志哥被網友暱稱為「胖友」，他今年23歲、體型壯碩，105公斤身材穿上緊身運動服，這組照片一發到網路上，立刻吸引眾多跑友、鐵友圍觀，讓他成功變身新晉網紅。

23歲、105公斤陸男撐破運動服，但仍參賽到底！(圖/網路)

23歲、105公斤陸男撐破運動服。(圖/網路)

騰訊新聞專訪了這位首次參加鐵人三項比賽(鐵三，台灣稱為三鐵)的303號選手顧世維，他上月29日在杭州富陽參加鐵人三項聯賽，完成比賽並拿到成績證書，相當有毅力。他坦言第一次體會到什麼叫做痛並快樂著！

大家把焦點都放在拉鍊撐壞拉不上的緊身賽服上，他倒是開心、大方的表示「只要不露點，就參賽到底！」網路還流傳被他撐破的運動服是工作人員幫他穿上的，其實不是，他說是他的三位鐵友看他遲遲穿不上衣服著急了，所以上前想要幫他解決拉鍊問題，無奈拉下的拉鍊再也拉不上去，所以最後就穿成那樣上場比賽了！

顧世維首次參加鐵人三項的完賽證書。(圖/網路)

網友看到這組照片後，紛紛戲稱說「看了很難過！」，總覺得這身衣服實在太緊，也有網友笑著表示「衣服很可憐！」、「腳踏車很可憐！」生怕它們被用壞了。

顧世維說完賽之後，除了心態變化以外，他認為自己的心肺功能顯著提升了，以前爬樓梯都很喘，現在好多了，真是相當棒的收穫！他回憶說，當初報名時有官員以擔心他的身體狀況為由，勸他放棄，但是他仍堅持參賽，並以3小時51分50秒完成全部項目，包括游泳1.5公里、騎自行車40公里以及跑步10公里。

(中時電子報)