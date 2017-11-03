撐爆賽服！超重量級鐵三勵志哥變身網紅

微信朋友圈流傳一組23歲、105公斤陸男撐破運動服的爆笑照片，故事相當勵志！(圖/網路)

友善列印
中時電子報

大陸馬拉松比賽最近出現一組很火的照片，這位超重量級鐵三勵志哥被網友暱稱為「胖友」，他今年23歲、體型壯碩，105公斤身材穿上緊身運動服，這組照片一發到網路上，立刻吸引眾多跑友、鐵友圍觀，讓他成功變身新晉網紅。

23歲、105公斤陸男撐破運動服，但仍參賽到底！(圖/網路)
23歲、105公斤陸男撐破運動服。(圖/網路)

騰訊新聞專訪了這位首次參加鐵人三項比賽(鐵三，台灣稱為三鐵)的303號選手顧世維，他上月29日在杭州富陽參加鐵人三項聯賽，完成比賽並拿到成績證書，相當有毅力。他坦言第一次體會到什麼叫做痛並快樂著！

大家把焦點都放在拉鍊撐壞拉不上的緊身賽服上，他倒是開心、大方的表示「只要不露點，就參賽到底！」網路還流傳被他撐破的運動服是工作人員幫他穿上的，其實不是，他說是他的三位鐵友看他遲遲穿不上衣服著急了，所以上前想要幫他解決拉鍊問題，無奈拉下的拉鍊再也拉不上去，所以最後就穿成那樣上場比賽了！

顧世維首次參加鐵人三項的完賽證書。(圖/網路)

網友看到這組照片後，紛紛戲稱說「看了很難過！」，總覺得這身衣服實在太緊，也有網友笑著表示「衣服很可憐！」、「腳踏車很可憐！」生怕它們被用壞了。

顧世維說完賽之後，除了心態變化以外，他認為自己的心肺功能顯著提升了，以前爬樓梯都很喘，現在好多了，真是相當棒的收穫！他回憶說，當初報名時有官員以擔心他的身體狀況為由，勸他放棄，但是他仍堅持參賽，並以3小時51分50秒完成全部項目，包括游泳1.5公里、騎自行車40公里以及跑步10公里。

(中時電子報)

環時：北韓核武問題不該為難中國 廣州國際美食節下周開跑 番禺設…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。