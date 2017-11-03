分隔島候車環境改善 高市搭公車有愛無礙

高市交通局日前完成4站7處老舊候車亭環境改善，打造無障礙友善候車環境。(交通局提供)

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高市新莊一路、四維二路、中華五路等部分舊有公車站設置在路段中央的快慢分隔島上，受限既有分隔島與植栽，缺乏完善的通行動線及安全設施，且部分站位未設置候車亭，無法提供遮風避雨功能，候車環境欠佳；交通局日前完成4站7處老舊候車亭環境改善，打造無障礙友善候車環境。

交通局年初光是在五甲一路上就改善共4站8處候車環境，並配合增設候車亭，提昇乘客使用的安全、舒適及友善性，更獲常搭公車通勤的學生、年長者肯定；日前則針對博愛路口、復華中學、新田路口、正勤社區等4站7處老舊候車亭環境改善。

交通局指出，改善工程主要將站位調整至分隔島頭，規劃出足夠候車空間，另增設斜坡道、欄杆、警示等設施及增設候車亭；考量無障礙通行規定，斜坡道設置寬度90公分以上且符合坡度1/12標準，並配合低地板公車停靠調整候車平台高度，以便利身心障礙者及老年人使用，另部分站位依據搭成民眾需求延伸行人步道，提高候車便利性、舒適性及友善性。

在復華中學搭公車的盧小姐說，行人步道延伸後，進出公車站變得更安全、方便，大樓居民可節省許多繞行時間；新田路口搭乘公車的王先生則認為，拓寬分隔島增加候車空間，同時配合增設候車亭，使得候車環境比以往更加舒適、友善。

(中時)

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