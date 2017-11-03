影》傳慶富少董欠賭債被聯貸拒　簡太郎兩次「協調」助功

2017年11月03日 15:11 中天 李宥綸 /李孟昌、顧上鈞、中時電子報/

慶富案向上延燒！有消息傳出，慶富董座陳慶男的二兒子陳偉志，因為愛賭博欠了一屁股債，因此銀行拒絕貸款給這家公司。直到去年9月，陳慶男陳情前總統馬英九，總統府則發函請行政院協調。同年9月18日當時任行政院秘書長的簡太郎居中牽線，為慶富開了兩次協調會議，才促成了這樁銀行聯貸案。對此，簡太郎本人則澄清，自己只是基於協助人民的陳情，並沒有施壓銀行貸款。

慶富少董陳偉志傳出因欠賭債因遭銀行拒貸。(圖/中天新聞)

日前慶富董座陳慶男二兒子陳偉志身穿白襯衫、戴白帽，陪同父親到派出所報到，今傳出在台東欠了一大筆債，聯貸銀行才對貸款有疑慮，但因由前行政院秘書長簡太郎居中協調後才接受。對此，前政院秘書長簡太郎表示，銀行聯貸當然要評估他的財力、還款能力及各方面的情況，自己只是協助溝通，絕對沒施壓聯貸銀行，也願意接受調查。2015年9月18日，兆豐銀行拒絕聯貸後，簡太郎召開第一次會議，找來合作金庫幫忙一個月後，第一銀行通過慶富聯貸案，不過卻在同年底，慶富沒取得美方武器輸出許可，故聯貸行庫參貸意願低，簡太郎再度出手幫忙協調，整起聯貸案在去年2月4日簽約，並在3月9日蔡政府上台前就撥款。慶富案的發展也讓當年馬政府在其中所扮演的角色備受重視。

(中天)