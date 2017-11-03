高雄鴨子船造型沒特色 市議員籲改裝

高市議員蕭永達批鴨子船造型只是單純公車彩繪，對遊客毫無吸引力。（高市交通局提供）

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高市議員蕭永達批鴨子船造型無趣，「明明是劉德華，偏要搞得像蕭永達」。（林宏聰攝）

高雄8年前引進「鴨子船」水陸觀光車，是亞洲第五個有鴨子船的城市，本應是觀光亮點，但市議員蕭永達質疑，車體造型沒特色，對遊客無吸引力，他揶揄說：「明明是劉德華，偏要搞得像蕭永達」，呼籲交通局盡快研擬改裝的可能性。

蕭永達3日在議會質詢指出，鴨子船是串連高雄山海河港美景的重要工具，本來應該是觀光行銷利器，但今年元月至10月，鴨子船僅1萬9244人次搭乘，總營收413萬元，其中，元月固定航班更只有964人次搭乘，嚴重不理想。

他出示美國波士頓、新加坡的鴨子船照片，強調國外車體造型宛如陸上行舟，且乘客從車內就能飽覽車外風景，反觀高雄的鴨子船，充其量只是彩繪公車，車窗又完全封閉，乘客從車內拍照無法彰顯特色，想拍照留念只能站在車外。

「造型影響成功或失敗！」蕭永達自嘲，如果他長得像劉德華，根本不必一一和選民握手，走在路上自然有人來要合照，鴨子船也是一樣，他呼籲交通局盡快研擬，將2部鴨子船外觀改得更有吸引力，成為高雄獨特的觀光行銷工具。

交通局長陳勁甫指出，2009年引進鴨子船時，受限於車體法定規範，但2014年底爭取雙層巴士時，已突破這項限制，將爭取經費打造新船，或改裝現有車體。觀光局長曾姿雯對此也贊同，認為若鴨子船外型更吸睛，對行銷觀光會更有幫助。

(中時)

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