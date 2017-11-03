為制止裙下偷拍 韓警推「貞子版」宣傳片引熱議

2017年11月03日 15:19 中時電子報 李靖棠

據韓國時報（Korea Times）報導，隨著科技日益發達，相機和鏡頭也能愈做愈小，讓裙下偷拍或私密場所偷拍的事件層出不窮，南韓女性為此身受其害，不少沐浴、如廁、更衣和極私密行為不僅遭偷拍，更上傳至網路成為全球網友的「觀賞題材」之一。近日來，韓國網路上一部類似偷拍的影片爆紅，描述一名年輕男子透過網站觀看偷拍影片，卻在結尾發現被偷拍的竟是有如貞子般的鬼魅，每一個人都嚇了一大跳。

以下影片呈現恐造成驚嚇，膽小者切勿點閱！

[부산경찰] Stop Downloadkill 프로젝트

其實這是韓國警方為了制止偷拍行為的宣導片，為打擊遏止此歪風，這支長約2分鐘的「恐怖版」宣傳影片，以偷拍者的角度，引導觀眾一步步踏入偷窺的心理，最後以驚嚇的恐懼療法，讓觀眾能對此議題留下深刻印象。宣導片標題點出，你的偷拍偷窺行為，可能造成影片中的男孩或女孩將承受龐大壓力而輕生，而警方也提醒，當你在觀看或錄製這些犯罪影片的同時，其實他們都在監控當中。警方統計中，去年查獲的偷拍案件較前年大增14倍。

一名黃姓首爾上班族告訴媒體，她在地鐵、電梯和公眾場所時，都會特別提高警覺，深怕自己的行為和舉止被偷拍，如果再想到這些影片，會肆無忌憚地在網路上流傳時，她就經常不自覺地感到憂慮和害怕。另一名英語教師Ria，則是每回進到廁所或飯店房間時，一定會花時間檢查四周，降低自己被偷拍的可能。根據南韓法律規定，偷拍者若被查獲，最高將被處以五年有期徒刑，和1千萬韓圜（約27萬台幣）的罰款。

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(中時電子報)