陳建仁：台灣已做好和CoNGO合作的準備

2017年11月03日 15:27 中時 曾薏蘋

副總統陳建仁今(3日)接見「聯合國內具諮詢地位之非政府組織會議」(CoNGO)會長李奇，副總統強調，非政府組織雖然已經證明其在處理全球挑戰的重要性，但仍然有太多來自政治和政府的干涉，這樣的情況需要改變，台灣已經準備好和「聯合國內具諮詢地位之非政府組織會議」以及其他志同道合夥伴合作。

陳建仁致詞時表示，過去40多年來，李奇會長是國際非政府組織的重要領導人，致力將非政府組織加進「智慧、以知識為本、理性並具有前瞻性的辯論和決策」之要素。

陳建仁說，許多台灣人都還記得，去年「臺灣罕見疾病基金會」創辦人曾敏傑博士原獲邀在「罕見疾病非政府組織委員會」演講，卻因中國大陸阻撓而無法發表。當時李奇會長曾嚴正譴責此種阻撓有違「資訊自由、言論自由和公開交流科學專業知識。」對於李奇會長為我們共有的價值觀挺身而出，他也表達感謝之意。

提到台灣的非政府組織及其貢獻，陳建仁指出，台灣或許以經濟奇蹟及高科技製造業而聞名，但事實上，台灣也因公民社會而感到十分自豪。他引述李奇會長曾說「非政府組織的力量在於其多樣性」表示，台灣擁有很強大的公民社會。台灣的非政府組織一直是在文化、藝術、宗教、衛生醫療、氣候變遷、人道援助、救災及人權等公眾外交領域的「前線士兵」。

他說，雖然台灣外交處境受困，但在國際上我們仍非常活躍。因為想要在相互關聯的世界中解決複雜的問題，就必須超越國家政治與國界去努力。他誠摯希望聯合國能協助台灣排除政治障礙，並能善加利用時時樂意行善的台灣公民社會。

陳建仁提及，李奇會長日前曾至台中參觀「國際非政府組織中心」預定地，這是一個提供國際非政府組織營運使用的理想基地。他強調，台灣不僅是亞洲的民主燈塔，也具地緣戰略地位，基礎設施齊全，民間資源豐沛。他期盼李奇會長能發揮影響力，鼓勵更多國際非政府組織來台營運。

陳建仁也希望，希望李奇會長能提供建言，讓台灣進一步協助世界各地的非政府組織推動工作。

(中時)