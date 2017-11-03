動力技術大突破！陸003航母電磁彈射有望

據解放軍消息人士透露，由於推進系統技術出現重大突破，中國第二艘自製航母可以使用電磁彈射器，而不必再像前兩艘航母一樣，使用滑躍式彈射系統。圖為殲-15艦載機從「遼寧」艦飛行甲板滑躍起飛的畫面。（圖/中新社）

友善列印
中時電子報

由於推進系統技術的重大突破，中國第二艘自製航母不必靠核動力，就能利用世界最先進的電磁彈射系統，克服了003航母發展的重大障礙。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，解放軍消息人士透露，由於綜合推進系統（integrated propulsion system，IPS）的研發，003型航母將能更有效率，讓更多動力用在電磁彈射器上，而不必再用較低階的蒸汽彈射系統。

目前中國的首艘航母「遼寧」艦，還有第一艘自製航母002用的都是傳統動力，裝設的是前蘇聯設計的滑躍式彈射系統。要是003航母裝設電磁彈射系統，不僅意味艦載機可以減少磨損，也意味它能讓更多飛機在更短的時間內起飛。

據接近解放軍的消息人士透露，中國中央軍委很想在003型航母上用電磁彈射系統。他指出，原本阻礙在於，傳統動力航母能否支援電磁彈射系統，但如今問題已經解決。

而解決方案是由中國頂尖海軍工程師馬偉明率領的團隊提供，他們開發出一種中壓直流輸電網絡，以取代較早期的交流電系統。這名消息人士說，正因為這樣，由習近平擔任主席的中央軍委才會說，003型航母會迅速發展。

中國科學院電工研究所軍事技術專家王平說，這項創新設計意味高耗能彈射系統及武器如今能用在傳統動力船艦上。

他說：「這不只是單純從交流轉變為直流，而是從蒸汽鍋爐到能量貯存裝置，徹底改變了能源供應與配電系統。」

此外，王平並指出，未來同樣的技術不僅能用來彈射飛機，甚至還能用以發射飛彈、衛星，甚至驅動高速列車。

一名接近003型航母專案的海軍專家證實，中國中央軍委正打算採用這動力新選項。這名專家說，由於現在有更先進的技術來解決這問題，因此中國不必模仿美國，用核反應爐來支援電磁彈射系統，還有艦上的高耗能武器。

而在003艦上用新動力系統，符合習近平在19大所指示，中國軍隊應該在2035年以前現代化，並在2050年以前成為一流軍隊的目標。

他並指出，如今中國有成熟的技術，解放軍正縮小與美國的差距。專家說，雖然美國已在「朱瓦特」號（USS Zumwalt，DDG-1000）驅逐艦上使用綜合推進系統，但技術並沒有馬偉明團隊所開發的第二代技術那麼先進。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足
日本周邊海域任務重 美海軍擬增… 駐韓美軍司令：致力加強韓首都圈…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。