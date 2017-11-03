動力技術大突破！陸003航母電磁彈射有望

2017年11月03日 15:26 中時電子報 楊幼蘭

由於推進系統技術的重大突破，中國第二艘自製航母不必靠核動力，就能利用世界最先進的電磁彈射系統，克服了003航母發展的重大障礙。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，解放軍消息人士透露，由於綜合推進系統（integrated propulsion system，IPS）的研發，003型航母將能更有效率，讓更多動力用在電磁彈射器上，而不必再用較低階的蒸汽彈射系統。

目前中國的首艘航母「遼寧」艦，還有第一艘自製航母002用的都是傳統動力，裝設的是前蘇聯設計的滑躍式彈射系統。要是003航母裝設電磁彈射系統，不僅意味艦載機可以減少磨損，也意味它能讓更多飛機在更短的時間內起飛。

據接近解放軍的消息人士透露，中國中央軍委很想在003型航母上用電磁彈射系統。他指出，原本阻礙在於，傳統動力航母能否支援電磁彈射系統，但如今問題已經解決。

而解決方案是由中國頂尖海軍工程師馬偉明率領的團隊提供，他們開發出一種中壓直流輸電網絡，以取代較早期的交流電系統。這名消息人士說，正因為這樣，由習近平擔任主席的中央軍委才會說，003型航母會迅速發展。

中國科學院電工研究所軍事技術專家王平說，這項創新設計意味高耗能彈射系統及武器如今能用在傳統動力船艦上。

他說：「這不只是單純從交流轉變為直流，而是從蒸汽鍋爐到能量貯存裝置，徹底改變了能源供應與配電系統。」

此外，王平並指出，未來同樣的技術不僅能用來彈射飛機，甚至還能用以發射飛彈、衛星，甚至驅動高速列車。

一名接近003型航母專案的海軍專家證實，中國中央軍委正打算採用這動力新選項。這名專家說，由於現在有更先進的技術來解決這問題，因此中國不必模仿美國，用核反應爐來支援電磁彈射系統，還有艦上的高耗能武器。

而在003艦上用新動力系統，符合習近平在19大所指示，中國軍隊應該在2035年以前現代化，並在2050年以前成為一流軍隊的目標。

他並指出，如今中國有成熟的技術，解放軍正縮小與美國的差距。專家說，雖然美國已在「朱瓦特」號（USS Zumwalt，DDG-1000）驅逐艦上使用綜合推進系統，但技術並沒有馬偉明團隊所開發的第二代技術那麼先進。

(中時電子報)