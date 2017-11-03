劉家昌年後退隱美國「不要丟人現眼！」

劉家昌打造專屬黑膠唱片展牆，吸引眾多樂迷朝聖。(楊宗翰攝)

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華泉小村建立紀念館來緬懷王永慶。(楊宗翰攝)
劉家昌歷時11年心血，推出告別作。(楊宗翰攝)
世界畫牆為村內一大亮點。(楊宗翰攝)
台塑三房王李寶珠(左)與劉家昌(右)在開幕式暢談。(潘伊雄攝)

音樂大師劉家昌在演藝界耕耘超過50年，近年深居在江西龍虎山籌備藝術城，他花了11年心血規劃，不僅拋開包袱親自動工、監督，更斥資近50億台幣打造，得意大作「華泉小村」3日終於正式開幕，他不居功，把榮耀歸給當年邵逸夫夫人給啟動基金，更感謝台塑王家王瑞華後期大力襄助，如今這座藝術度假勝地圓夢，他驕傲說：「以前我沒有滿意，現在看這裡每個細節，可以了，才開幕。」

劉家昌推崇王永慶為偶像，王生前捐贈27億人民幣（約123億台幣）助聽器給耳聾孩童，被這善行深深感動，他感念：「想做的，他已經做了，而且做得比我多，這是我的榜樣，取之於社會、用之於社會。」把小村建史館更換，整建成王永慶紀念館，他打趣說：「決定把我自己照片拿下來。」這也是村內處處充滿劉家昌巧思，卻不見任何一棟建築物、馬路以他為名，唯獨一小間音樂館，紀錄他出道至今音樂歷程，用一面黑膠唱片牆讓粉絲回顧。

小村才熱鬧開幕，他卻投下震撼彈：「作品做完了，我就走了！」暗示農曆年後將隱身美國養老，過著含飴弄孫的生活，強調不再眷戀舞台，瀟灑說：「老了我到美國去，彎腰駝背沒人認識我，我不要在東方丟人現眼，趕快早去早回！」

把小村視為人生告別作，前晚僅花1小時就創作同名新歌〈華泉小村〉，他細聲說這是最後一個音樂作品，「這首歌聽來酸酸的，這輩子能支撐到現在，要特別感謝粉絲」，是否再開唱？他婉拒「沒這麼打算，以現在年齡體力，一定要上去出個洋相才停止嗎，見好就收了」。

他宛如另類村長，凡事親力親為，自嘲「我交通違規最多，這些年沒有紅綠燈習慣了」，硬朗巡視各角落，卻透露健康不佳，他形容：「等開幕完，一個禮拜就老了，我欠了多少，一定要還回去，這麼多慈善家相信我，靠著意志力把這件事完成，事情一了結可能一夜頭髮就白。」期待赴美養老生活。

(中時)

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