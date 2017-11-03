南方四島國家公園設完全禁漁區 澎漁民強烈反彈

2017年11月03日 16:01 中時 陳可文

一場海洋保育與漁業生計的拔河，保育團體連署提案澎湖南方四島國家公園東西吉廊道海域設置為完全禁漁區，引發當地漁民大不滿，3日行政院跨海澎湖舉行協作會議，彙整各方意見後將於下周回覆結論。

內政部於103年公告成立澎湖南方四島國家海洋公園，包括東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼4島及周邊島礁等海域，全區約3萬5843公頃，其中東西吉廊道面積只有1200公頃，僅佔整個園區約3%面積。

海管處委託專家學者進行海洋資源調查，24個潛水測站發現重要的潮流地形湧升區多集中在東西吉廊道，這海域像是一畝良田，海洋生物群聚繁殖匯集地，名副其實台灣魚類「種原庫」。

海洋保育團體致力保護台灣海洋最後一片淨土，特於國發會公共政策參與平台連署，提案澎湖南方四島國家公園「東西吉廊道」劃設為完全禁漁區，結果超過5000人附議並成案。

然而卻引發澎湖漁民強烈反彈，尤其望安鄉、七美鄉等離島漁民直指東西吉廊道是澎湖海域重要漁場，劃定完全禁漁區將嚴重衝擊漁業生計。

3日行政院政務委員唐鳳飛抵澎湖邀集提案人、正反雙方及學術單位等召開協作會議，為了充分獲得民意並取得共識，現場更同步以網路直播方式全程公開透明會議內容。

會議開始驟然湧入上百漁民聲援抗議，場面一度混亂，警力動員戒護，澎湖縣長陳光復親臨坐鎮；會議持續至下午討論結束，唐鳳表示將彙整各方建言陳報行政院，可望於下周公開回覆提案結論。

(中時)