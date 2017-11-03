盧彥勳喜獲雙胞胎 想拚東京連五屆打奧運

台灣網球一哥盧彥勳3日參加品牌代言活動，除大談爸爸經，也透露長程目標是打進2020東京奧運。中央社記者龍柏安攝　106年11月3日

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中時電子報
／綜合報導

台灣「網球一哥」盧彥勳今天出席品牌代言活動，還主動宣布太太本周已剖腹產下雙胞胎的喜訊，讓他成為3個孩子的爹。34歲的盧彥勳除了大談爸爸經，也透露自己的長程目標是打入2020東京奧運，成為台灣首位奧運「五朝元老」。

盧彥勳從2004雅典奧運開始，在北京、倫敦、里約都代表台灣出征世界體壇的最大盛會。盧彥勳作為「四朝元老」已是台灣網球第一人，但他一直努力延長運動生命，可不只是為了要掙奶粉錢，而是對2020東京奧運還有夢想！

當然，東京奧運盧彥勳已經37歲，要達成這個目標，也要訂定適合其年齡的參賽策略，避免密集出賽引發傷勢，「運動員當然希望在成績上能有所突破，但唯有健康的身體，才有突破的本錢和機會。」盧彥勳說，預計11月底恢復訓練，12月前往泰國曼谷進行3周冬訓。

盧彥勳長年在外比賽，年底休兵回台休息，雙胞胎剛好報到，盧彥勳覺得自己不累，辛苦的是另一半，「她懷著雙胞胎想睡都不能好好睡，這幾天我都待在醫院陪她，明天會出院搬去月子中心好好休息，因為真正的硬仗接下來才開始。」

盧彥勳的大兒子已經3歲了，平時耳濡目染，也會跟著老爸一起訓練，盧彥勳也笑著說，兒子不用他教，在旁邊看著就會學，對於未來是否讓3個孩子走上網球之路，他很開放的說：「他們有興趣想打，我們當然會栽培，但是也可以創造自己的興趣，就算打羽球、游泳，我們都不反對。」

(中時電子報)

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